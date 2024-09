Opositores lamentan que una pelea interna del MAS esté por encima del país

Las reacciones de los opositores al Gobierno se dan luego de que Arce diera un “duro” mensaje a Morales, que ratificó una movilización desde Caracollo desde este martes, mientras que una facción de campesinos Túpac Katari (evista) bloqueará la ciudad de La Paz, desde este lunes.

Fuente: Brújula Digital

Tras el mensaje del presidente Luis Arce en contra de Evo Morales, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, el de Creemos, Henry Montero y el exministro Branko Marinkovic lamentaron que la pelea interna que existe en el MAS esté por encima de los intereses que tiene el país.

“Presidente, en lugar de dar mensajes a Morales, dedíquese a trabajar, que tiene mucho por hacer y si quiere hacer algo por la democracia, dé el ejemplo, no intente usted tampoco su propia reelección. Ni Arce ni Evo, es el modelo del MAS el que fracasó. Bolivia necesita un cambio de modelo urgente. Necesitamos un gobierno que crea, promueva y defienda la libertad, para salir de la crisis económica y social”, escribió Marinkovic en su cuenta de X, tras el mensaje de Arce a Morales.

Carlos Alarcón (CC), por su parte, mencionó que el mensaje de Arce demuestra que Bolivia tiene un “Gobierno de caricatura” y que la pelea entre ambos líderes del MAS es una muestra de que está por encima de los pedido del país.

“El mensaje de hoy del Presidente demuestra que tenemos una caricatura de gobierno, entre súplicas y amenazas a Evo Morales, pone por encima de los intereses nacionales, una pelea interna del MAS, que es parte del problema de Bolivia y no de la solución. Haga cumplir las leyes y sentencias como es su deber constitucional hacerlo, y deje el melodrama que no conduce a nada”, escribió el legislador en su cuenta de Facebook.

Por su lado, el parlamentario de Creemos, Henry Montero, dijo que “qué pena que los bolivianos tengamos que estar al medio de un conflicto de intereses masistas por el poder, mientras Evo y Arce se pelean el país se cae a pedazos, hace falta un cambio de gobierno, no nos merecemos esto”.

“No permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo y actuaré de acuerdo a lo que manda nuestra constitución política del Estado. Aquí estoy Evo, no me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere tuyo, vente aquí, te espero y resolvamos ese problema”, fue uno de los ataques que lanzó Arce.

Añadió “basta Evo, hasta ahora he tolerado tus ataques, tus mentiras, tus calumnias en silencio, pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar. Es hora que le expliques a la dirigencia y a la militancia de la izquierda del mundo por qué instruyes bloquear a un Gobierno popular”.

