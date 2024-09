Para la Caincotar, exportaciones de Bolivia no resolverán el problema de la falta de dólares

Fuente: El Periódico

Las exportaciones del país no resolverán el problema de la falta de dólares, que precisa políticas a largo plazo por parte del gobierno nacional. La Falta de la divisa norteamericana está afectando bastante al país.

“Tenemos que saber que las exportaciones de Bolivia son pequeñas y reducidas y que estas exportaciones no llegarán a subsanar el problema de la falta de dólares”, confirmó la Presidente de Caincotar, Marina Ruiz Baldivieso.

El sector empresarial está muy preocupado por los últimos acontecimientos en el país, hay temas políticos que perjudican a todos y al sector privado, como los bloqueos que generan pérdidas para el empresariado.

“No llegan las materias primas a los lugares de destino, a los centros de comercialización, es un perjuicio enorme para el sector”, acotó la presidente tras un acto relacionado con el potenciamiento del rubro productivo.

La falta de dólares es un tema muy complicado, estructural, que no se va resolver reuniéndonos con el gobierno, son medidas que el gobierno tiene que tomar a largo plazo, si se asumen las medidas correctas y adecuadas, se espera en corto tiempo mejoras, acotó.

Sobre los anuncios de la Aduana, de acciones para facilitar las importaciones y las exportaciones, como la Ventanilla Única, respondió que algunos temas conversados entre el gobierno y los empresarios están ejecutándose.

“Hemos trabajado como Cámara Nacional de Industria y Comercio, en la liberación de algunos aranceles para importar insumos de alimentos de primera necesidad, materia prima para la elaboración de medicamentos”, informó.

Se presentó una lista trabajada con todas las Cámaras de insumos necesarios para que puedan tener el mismo tratamiento, acotó al indicar que los dólares también son necesarios para las exportaciones, si bien se liberaron las exportaciones, no es suficiente.

Caincotar con la Unión Europea (UE) y los Institutos comerciales decidieron potenciar el rubro turístico en Tarija, a través de la capacitación de docentes de estos institutos en cómo tratar a los turistas, para después enseñar a sus alumnos

Sobre si están preparándose para participar en la Exposur 2024 en octubre, respondió que no participarán en esa feria, está organizada por el gobierno departamental, sin la participación del sector privado ni ninguna de sus gremios.

Consultada por qué no están participando, respondió que no fueron tomados en cuenta, no les invitaron para participar de esta actividad. Los privados tendrían que ser parte de la organización, pero no ocurre eso.

No obstante, cada empresario es libre de participar o no, por su cuenta.