Pese a incendios, viceministro le dijo al alcalde de San Rafael que “el satélite le reporta que no hay fuego”

Ayer martes, el alcalde de San Rafael terminó llorando en los actos protocolares por el aniversario del departamento de Santa Cruz, dijo que no hay nada que celebrar porque más de la mitad de su municipio fue consumido por el fuego que inició hace tres meses.

La Paz, 25 de septiembre de 2024 (ANF).- Pese a que más de la mitad de todo el municipio de San Rafael fue dominado por las llamas desde hace tres meses, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, le dijo anoche al alcalde Jorge Vargas que “el satélite le reporta que no hay fuego en el municipio”.

El alcalde contó que Defensa Civil envió, el 8 de agosto, 34 bomberos forestales, pero se fueron una semana después. Luego de ese trabajo, no volvieron a la zona a combatir el fuego.

A pesar de asegurar que realizan un monitoreo satelital continuo a los incendios, el viceministro culpó al burgomaestre por no comunicar nuevamente la presencia del fuego.

“(Los bomberos se retiraron) cuando terminaron de sofocar los incendios. Una vez que aparecieron nuevos incendios, el alcalde tenía la obligación de comunicarse con nosotros para alertarnos sobre la situación, no lo hizo. Ayer, a raíz de las declaraciones que hizo el alcalde, mi persona se comunicó con él y hablamos de forma fraterna, le dije debería comunicarse para recibir la ayuda”, dijo la autoridad nacional esta mañana en Unitel.

Sin embargo, entrevista con la ANF, Vargas reveló que, en la conversación de anoche, Calvimontes le dijo que el satélite no le reportó ninguna presencia de fuego.

«Recién anoche el viceministro se contacta conmigo y me pregunta si hay fuego en el municipio, (me dice) que ‘el satélite le reporta que no hay fuego en el municipio’”, contó el alcalde de San Rafael a este medio.

Cavimontes y Vargas acordaron instalar un comando de incidencias en San Rafael y movilizar al regimiento de infantería para la atención urgente del avance de las llamas.

La jurisdicción del municipio de San Rafel, provincia Velasco, abarca 968.000 hectáreas, de las cuales 512.000 fueron destruidas por los incendios este año.