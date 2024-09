Piden “una sanción ejemplar” para el Dibu por golpear a un cámara

El portero de la selección de Argentina tuvo un feo gesto al término del partido en el que la Albiceleste perdió contra Colombia.

Fuente: https://as.com

La derrota de Argentina contra Colombia (2-1) en las Eliminatorias para el Mundial 2026 dejó un feo gesto del portero de la Albiceleste, Emiliano Dibu Martínez, poco después de que el árbitro pitara el final del partido golpeó a un cámara de televisión.

“Dan el pitido final y yo como camarógrafo operador de steady siempre voy a buscar reacciones. Simplemente entro a la cancha, busco reacciones. Veo al Dibu, lo veo saludándose, con un portero suplente creo, y me acerco a él. Y de la nada el Dibu me tiró. Me dio rabia, mucha rabia, porque yo estoy trabajando, así como él lo estaba haciendo, él atajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando fútbol con él. Pero no le dije nada”, declaró el cámara agredido, quien cayó al suelo después de recibir el golpe del portero argentino.