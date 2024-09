Poca confianza en los bonos en dólares, el BCB apenas recaudó $us 63 millones de la población en 6 meses

El Banco Central de Bolivia (BCB) comunicó recientemente que amplió la venta de los bonos en dólares hasta diciembre; sin embargo, no se fijó nuevos objetivos de recaudación.

Edwin Rojas, presidente interino del BCB.

La Paz, 3 de septiembre de 2024 (ANF).- El Banco Central de Bolivia (BCB) tenía el objetivo de recaudar hasta agosto $us 100 millones de la población con la venta de bonos en dólares, pero apenas recaudó $us 63 millones, sin contar con la operación que hizo el propio Gobierno, a través de la Gestora Pública, para comprar ese instrumento por un valor de $us 200 millones con el dinero de los jubilados.

A finales de febrero, el presidente interino del BCB, Edwin Rojas, anunció el lanzamiento de los bonos para que la población compre esos instrumentos con los dólares guardados fuera del sistema financiero, popularmente llamado «colchón bank», a cambio de unos intereses que van desde el 4,5% al 6,5%.

El 28 de mayo, el BCB reportó en una nota de prensa que las colocaciones a nivel nacional del «Bono BCB en Dólares» lograron una captación de $us 58,7 millones, «superando así el 50% del objetivo de alcanzar una colocación de $us 100 millones hasta agosto»; sin embargo, dos días después, el mismo Ente Emisor informó que cierran el primer trimestre con una recaudación de $us 258,8 millones; es decir, alguna persona jurídica realizó una transacción por $us 200 millones en esas últimas 48 horas.

Tras una serie de publicaciones de la ANF, la Gestora Pública admitió que realizó ese y otro movimiento económico para comprar dos bonos, uno del BCB y otro del Tesoro General de la Nación, por un monto aproximado de $us 500 millones.

Sin contar con esos $us 200 millones que fueron usados por el propio Gobierno, a través de la Gestora, la recaudación real sería de $us 63 millones, lo que representa que el BCB alcanzó el 63% de su objetivo para recaudar los dólares de la población.

«Hemos llegado cerca de los 263 millones de dólares en total, hasta el mes de agosto, donde por supuesto hubo fuertes inversionistas institucionales, uno de ellos es la Gestora; pero también hay otros inversionistas institucionales, empresas que han llegado a confiar en este sistema de bonos. Y un porcentaje, cerca de los 30 o 40 millones de dólares, tiene que ver con las personas naturales», indicó anoche Sergio Choque, asesor de Política Económica del BCB, en Red Uno.

El BCB comunicó recientemente que amplió la venta de los bonos en dólares hasta diciembre; sin embargo, no se fijó nuevos objetivos de recaudación.