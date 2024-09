A instancias de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Ponciano Santos es investigado por la supuesta comisión del delito de violencia política contra mujeres.

Un documento al que accedió La Razón da cuenta del inicio de la investigación en contra del dirigente campesino.

La denuncia fue confirmada el miércoles por Paola Barriga, la abogada defensora de la autoridad alteña.

“Él ha señalado públicamente, tendenciosamente, con nombre y apellido, que la alcaldesa sería una mujerzuela. Santos tiene que dar una disculpa pública, que viene a ser la sentencia, y la sanción que corresponda por parte del juez”, dijo a los medios.

Las polémicas declaraciones de Santos sucedieron a la advertencia de Copa, cuando dijo que la marcha evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) no pasaría por ese municipio. Incluso dijo que “nadie va a entrar a convulsionar y matar a los alteños”.

Luego de las declaraciones del campesino, Copa le respondió “que se lave la boca” antes de hablar de ella y le dijo que “no se escapará”, aunque la marcha convocada por Evo Morales llegue a esa ciudad.

“No vivimos en un lugar donde no estemos legislados, (o) no tengamos que actuar bajo derecho, y no puede ser de que un sindicalista, una persona que, a título de estar al lado de Evo Morales, tenga que mellar la dignidad de la alcaldesa”, sostuvo Barriga.

Asimismo, consideró que en las últimas semanas “existe una agresión sistemática” en contra de su defendida.