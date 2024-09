Puigdemont pierde su demanda contra la Justicia Europea por no haber sido reconocido eurodiputado

No pudo tomar posesión de su escaño por no haber jurado acatamiento a la Constitución española, requisito que establece la legislación nacional.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado definitivamente el recurso del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, contra la negativa del entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a reconocerle la condición de diputado europeo en junio de 2019.

Se trata del último capítulo en la larga batalla que mantiene el político catalán en la justicia europea desde hace poco más de un lustro.

Según el TJUE, la actuación del presidente de la Eurocámara se ajustó a las normas, además de que no modificó en ningún momento la situación jurídica de Puigdemont, por lo que no hay espacio para estimar el recurso presentado.

Cinco años de litigio en los tribunales europeos

El litigio se inició después de que comenzara un proceso penal en España contra el expresidente catalán tras el referéndum de autodeterminación ilegal celebrado en 2017. Tras abandonar España, posteriormente se presentó a las elecciones europeas de mayo de 2019 y resultó electo.

Un mes después solicitó al presidente del Parlamento europeo tomar posesión de su escaño, pero le fue denegado porque no figuraba en la lista de candidatos electos enviada por España, al no haber prestado juramento de acatar la Constitución del país, requisito que establece la legislación nacional. Puigdemont no acudió al acto de jura ante el temor a ser arrestado, pues pesaba sobre él una orden de detención.

Entonces Puigdemont presentó un recurso de anulación ante el Tribunal General de la UE, que fue declarado inadmisible al considerar que los actos del presidente del Europarlamento impugnados no eran recurribles.

Así, el político catalán decidió acudir ante el TJUE, que ahora resuelve de nuevo en su contra. La decisión afecta también a Antoni Comín, que en 2017 era consejero del gobierno regional de Puigdemont y que ha compartido todo el proceso judicial con el expresidente catalán.