“Que me devuelvan mi teléfono y mi dinero”: Víctima relata su calvario tras caer en el ‘cuento del tío’

Urbana, la afectada, contó cómo fue engañada, despojada de su renta dignidad y su celular tras salir de una entidad bancaria en pleno centro cruceño.

Urbana Paniagua, una mujer de la tercera edad, jamás imaginó que su rutina matutina terminaría en una pesadilla. El lunes 2 de septiembre, tras salir de una entidad bancaria en pleno centro de Santa Cruz, fue víctima de una elaborada estafa conocida como “cuento del tío”, que la dejó despojada de su renta dignidad y su celular.

“Salí del banco y caminé hasta la esquina, cuando de repente apareció una chica gordita. Me quedé ahí porque no pude cruzar la calle La Paz, y en ese momento, ella me interceptó y dejó caer dinero al suelo. Me acusó de haberlo tumbado, pero yo le dije que no era mío y no lo recogería. Insistió y comenzó a decirme que revisara mi cartera”, relató Urbana, visiblemente afectada, durante una entrevista en el programa El Mañero.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Urbana fue abordada por una mujer con sombrero, quien astutamente la convenció de subir a un taxi blanco. Dentro del vehículo, la esperaban dos cómplices más. “Subí a la movilidad sin que me empujen, pensé que Dios me estaba mirando. Avanzamos hasta un lugar desconocido, una plaza de tierra, y ahí me obligaron a bajar. Me arrojaron mi cartera desde el auto mientras se alejaban rápidamente”, contó entre lágrimas.

Una vez en el vehículo, los delincuentes la despojaron de sus pertenencias. “Quítale la cartera”, ordenó uno de ellos a la mujer, quien procedió a robarle 3.600 bolivianos. Durante todo el trayecto, los estafadores no dejaron de hablar sobre dinero, afirmando que manejaban grandes sumas y que su intención no era robar miserias, sino “plata de verdad”.

“En el trayecto le dice a la mujer dame esa plata, voy a verificar si no es mi plata, la miró y se la pasó nuevamente a ella, no es esta respondió, vos sos la que me ha robado mi plata, vos me haz robado mi plata, vos sos la picara me dijo, yo tenía Bs 5.000 y a parte $us 3.000 entremedio de esa plata quítale la cartera le dijo a la mujer y ella me la quitó y se la pasó adelante, ahí comienzan a decir que él manejaba mucha plata, que compra y vende camiones, que viaja y que maneja mucha plata, no miseria”, agregó.

Al llegar a un paraje desolado, la obligaron a descender y la dejaron abandonada. “Solamente subí y dije que Dios me ampare, que me cuide, si me quieren quitar mi plata que me la quiten, pero que no me hagan nada”, expresó Urbana, con la voz quebrada por la angustia vivida.

Ahora, Urbana pide justicia. “A la Policía le pido que hagan lo posible por encontrarlos y que me devuelvan mi teléfono y mi dinero que me quitaron, siendo que él dijo tener mucha plata. Que le den su merecido para que no vuelva a pasar esto con otra persona”, concluyó.