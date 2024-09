Qué opina Bill Gates, Elon Musk, y Tim Cook sobre el uso del celular para los niños

Los líderes de empresas como Microsoft, Tesla, y Apple son conscientes de los riesgos a asociados en esta población, cuando no se colocan límites

Mientras que muchos padres buscan equilibrar los beneficios tecnológicos con los riesgos asociados al uso del celular, las figuras más influyentes del mundo tecnológico, como Bill Gates, Elon Musk y Tim Cook, han sido objetivos sobre sus posturas al respecto.

Estos líderes comprenden los beneficios de la tecnología, pero también son conscientes de los peligros que puede representar si se usa sin control en el desarrollo infantil.

Este tema es de gran importancia porque a nivel global, el uso de smartphones entre los menores ha crecido de manera exponencial en la última década. Según datos de Statista, en 2022, más del 80% de los niños de entre 8 y 12 años en países desarrollados ya poseían un teléfono inteligente.

Qué piensa Bill Gates sobre el uso del celular en los niños

Gates restringió el acceso a un teléfono propio a sus hijos antes de los 14 años. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los mayores exponentes del avance tecnológico, ha sido un defensor de imponer restricciones claras sobre el uso de smartphones en los niños.

Gates permitió a sus hijos tener un móvil solo a partir de los 14 años y estableció reglas estrictas sobre el tiempo de pantalla. Estas medidas incluyeron prohibir el uso de dispositivos electrónicos durante las comidas y antes de dormir, buscando fomentar un equilibrio saludable entre el uso de la tecnología y la vida familiar.

Además, ha expresado en numerosas ocasiones que estas reglas no se trataban solo de limitar el acceso, sino de ayudar a sus hijos a desarrollar una relación más responsable con la tecnología.

Los efectos del celular pueden provocar problemas en la cotidianidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta medida puede ser consecuencia a los posibles efectos de los dispositivos electrónicos como lo son: interferencias en el sueño y mal rendimiento escolar de los niños. Así que Gates, consciente de estos riesgos, optó por limitar su uso en los momentos más vulnerables del día.

Cómo Elon Musk maneja un equilibrio de la tecnología en el hogar

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, ha adoptado un enfoque menos estructurado pero igualmente reflexivo en cuanto al uso de la tecnología entre sus hijos.

Como padre de nueve hijos, Musk admitió que su enfoque inicial fue más relajado, y que no haber limitado el uso de las redes sociales podría haber sido un error.

El magnate cree que es necesario una mayor supervisión en el acceso a redes sociales. (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Musk ha expresado abiertamente en varias ocasiones que reconsideraría sus decisiones si pudiera retroceder, sugiriendo que los padres deben vigilar de cerca la actividad de sus hijos en las redes sociales.

Esta recomendación agarra relevancia porque según un estudio del Pew Research Center de 2023, más del 95% de los adolescentes en Estados Unidos tienen acceso a un teléfono inteligente, y aproximadamente el 45% admiten estar “casi constantemente” conectados a internet.

Qué recomenda Tim Cook sobre el uso de celulares en niños

Tim Cook, CEO de Apple, ha sido algo más permisivo, pero no menos consciente de los riesgos que representa el uso excesivo de la tecnología para los niños. Aunque no tiene hijos, Cook ha hablado públicamente sobre su sobrino, afirmando que no le gustaría verlo demasiado involucrado en las redes sociales.

Tim Cook está interesado en hacer más seguros los teléfonos para los menores de edad. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

Cook ha destacado la necesidad de establecer “límites firmes” para controlar el tiempo de pantalla, destacando la importancia de ser más conscientes del impacto que la tecnología puede tener en la salud mental y física.

“Si miras más a tu teléfono que a los ojos de las personas, estás haciendo algo mal”, mencionó en una entrevista reciente. Estas declaraciones reflejan la creciente preocupación por la dependencia que muchos niños desarrollan hacia sus dispositivos, en lugar de enfocarse en las interacciones personales.

De esta manera, el año pasado, Apple implementó varias herramientas en su sistema operativo iOS para ayudar a los padres a gestionar el tiempo de uso de pantalla de sus hijos, permitiendo establecer límites de tiempo para aplicaciones y recibir informes semanales de actividad.