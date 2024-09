Quién es “Coco” Vásquez, vinculado a la pugna por las rutas de Marset y a tres sicariatos

Vive en Cayubaba, Beni, y la Fiscalía no puede ejecutar tres órdenes de aprehensión; evade a las autoridades con escoltas armadas y casas de seguridad.

Fuente: Visión 360

La primera vez que el nombre de Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias “Coco Vásquez”, se escuchó fuera del municipio beniano de Santa Ana de Yacuma, fue el 24 de noviembre de 2023, cuando estalló el escándalo por el anuncio de que las autoridades policiales estaban en busca de él, de su hermana Ana Lorena y de su entonces pareja, la ex-Miss Bolivia 2020, Alondra Mercado.

Inicialmente, los tres fueron vinculados a una denuncia por narcotráfico, pero luego del operativo de búsqueda que se ejecutó en esa fecha en el Condominio El Dorado, en Santa Ana de Yacuma, la Fiscalía Departamental del Beni abrió una segunda investigación contra ellos, por tráfico ilegal de armas.

Esto debido a que, en el lugar, la Policía halló 110 cartuchos de munición de guerra, para fusil AK 48 y otros de diferentes calibres (38, 22 y nueve milímetros); además, el microaspirado realizado a dos vagonetas secuestradas en ese condominio dio positivo a cocaína, lo que confirmó que eran empleadas para el transporte de droga.

3 órdenes de aprehensión pesan contra Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias “Coco Vásquez”, por los delitos de tráfico de armas y asociación delictuosa, narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas.

Por supuesto, el foco de atención a nivel nacional apuntó a la exreina de belleza, quien inicialmente fue enviada a la cárcel con detención preventiva. De esa manera, su pareja logró mantenerse en la sombra, fuera de los reflectores de los medios de comunicación. No obstante, se instaló la pregunta: ¿Quién es “Coco Vásquez”?

Más adelante, esa misma interrogante se amplió a ¿Por qué las autoridades lo vinculan a la disputa por las rutas del narcotráfico y a tres asesinatos cometidos por sicarios? El último de esos asesinatos sería el ataque perpetrado el 1 de septiembre en la localidad La Enconada, del departamento de Santa Cruz.

En ese lugar, a las 17.30, aproximadamente, un grupo delictivo en una caravana de tres vehículos abrió fuego contra otra facción criminal y asesinó a Yermy Pastor Zampieri Suárez, persona con antecedentes por narcotráfico, y dejó gravemente herido a Ivar García, alias “El Colla”, conocido como el testaferro del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En entrevista con Visión 360, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, señaló que, según las investigaciones, los tres atentados tendrían como móviles principales el cobro de deudas, el castigo por deslealtades y la pugna por el control de las rutas del narcotráfico. Mencionó que estos grupos delictivos antes obedecían al narco Sebastián Marset, contra quien la Interpol tiene activada una orden de captura en 190 países.

En el caso de “Coco Vásquez”, los tres ataques de sicarios que se le atribuyen como autor intelectual, tendrían un factor en común, la participación de dos sicarios que trabajarían a sus órdenes, identificados como los hermanos Erik y Oswaldo Hurtado Aguilera.

“Hemos hecho investigaciones que permiten establecer las motivaciones (de los sicariatos), en el último caso, aparentemente, relacionadas al control de rutas de sustancias controladas que hubieran generado una pugna al interior de la organización criminal que busca mantenerse vigente”, explicó el viceministro.

Aguilera sostuvo que los operativos realizados por la Policía Boliviana obligaron a que los hermanos Hurtado Aguilera abandonaran su área de residencia, en Santa Ana de Yacuma, y actualmente están prófugos, presuntamente, trasladándose de una población rural a otra, en Beni, para evadir a los grupos de inteligencia que les siguen la pista.

“Hemos hecho investigaciones que establecen que los motivos (de los sicariatos) están relacionados al control de rutas del narcotráfico”, señaló el viceministro Jhonny Aguilera.

Tres sicariatos

Los tres asesinatos en los que estarían involucrados los hermanos Hurtado Aguilera, y de los cuales se señala como uno de los autores intelectuales a “Coco Vásquez”, son: la muerte del piloto cochabambino José Carlos Jiménez Alí, perpetrada el 26 de mayo por cuatro sicarios; la tortura y asesinato del supuesto “informante” de ese caso, un civil conocido como “Bebeto Suárez”, el 25 de julio, ambos hechos registrados en el municipio de Santa Ana de Yacuma; y, finalmente, el atentado contra “El Colla”, cometido el 1 de septiembre en La Enconada.

El viceministro mencionó que videos, ropa usada por estos dos sospechosos y las declaraciones de testigos presenciales corroborarían la presencia de los hermanos Hurtado Aguilera en los tres sicariatos. Por otro lado, un indicio que involucra a Marset con estos hechos es que, en un reciente operativo de búsqueda realizado en hangares de avionetas del aeropuerto de Santa Ana de Yacuma, se hallaron poleras del equipo de fútbol Los Leones, en el que el narco uruguayo jugaba y del que era propietario.

Cayubaba

“A Cayubaba no ingresa la Policía, es una zona sin Dios ni ley. Es peligroso ingresar, Coco Vásquez siempre anda escoltado, con tres camionetas y unos 10 brasileños bien armados que lo escoltan todo el tiempo”, contó a Visión 360 una fuente judicial de Beni que prefirió no ser identificada.

La zona denominada Cayubaba estaría ubicada en el municipio de Exaltación, en el departamento de Beni, aledaño a Santa Ana de Yacuma. Según la misma fuente, Vásquez viviría en una propiedad a la que solo se accede por un único camino vecinal, en medio de una ruta boscosa, o por vía aérea.

Un piloto “peladito”

Sobre el perfil de Yasser Andrés Vásquez Cardona hay pocos datos oficiales, pues nunca prestó una declaración oficial ante las autoridades policiales o de la Fiscalía y se desconoce si alguna vez ejerció alguna profesión lícita.

No obstante, un oficial de la Policía Boliviana, quien prestó servicio en ese sector y también pidió a este medio reserva, contó que ante sus amigos de confianza “Coco” no vive escondido, y ostenta “lo que es, un piloto que se dedica al narcotráfico; es un peladito de 27 años; dicen que era de una familia humilde y así, de a poco, fue tomando fuerza; tiene unas hermanas mayores, señoras de más de 40 años y también un hermano, José Luis, que le dicen ‘Chupamodem’, no sé por qué, pero sería su mano derecha y así se mueve, sin problemas entre Santa Ana de Yacuma y Cayubaba”, relató el uniformado.

El oficial contó que Vásquez se aloja en casas de seguridad, se cree que hasta tres en el sector de Cayubaba y otra en el mismo pueblo de Santa Ana de Yacuma. Busca refugio allí cada vez que se siente amenazado o le advierten de que la Policía realizará un operativo en su busca, o de alguno de sus socios y cómplices.

La fuente judicial aseguró a este medio que los pobladores de Cayubaba sufren constantes abusos cometidos por parte de quienes trabajan a órdenes de “Coco Vásquez”, quien instaló un puesto de control con dos sujetos armados en el inicio del camino hacia el interior de la población. Ellos esculcan a todos los que pasan por ese punto, incluso los llegarían a desnudar para verificar que no llevan armas de fuego.

Uno de los vecinos denunció ante la comunidad que uno de los últimos abusos cometidos por los guardias de seguridad, fue el robo de 70 mil bolivianos a un poblador que tenía previsto usar ese dinero para el pago de un crédito de una vivienda. “No saben a dónde acudir, porque los tienen amenazados; estos delincuentes no los dejan trabajar en sus chacos, matan y se comen a sus animales. Todos conocen este problema, y los policías no ingresan, porque finalmente también están protegiendo a su familia que vive en ese sector”, relató la misma fuente.

Zona roja

Las denuncias de las fuentes que piden reserva de su identidad están confirmadas en parte por las autoridades.

El viceministro Aguilera informó que en el caso de “Coco Vásquez” hay tres órdenes de aprehensión pendientes: una por narcotráfico, otra por tráfico de armas y asociación delictuosa, y la tercera por legitimación de ganancias ilícitas.

Explicó que los operativos para dar con este personaje no son factibles, debido a una serie de factores, como la complicidad de personas que se benefician de la actividad del narcotráfico en Santa Ana de Yacuma, y están mimetizadas entre la población. Señaló que las prebendas que estas organizaciones criminales reparten entre comunarios hacen que cuenten con cómplices leales, por lo que todos los movimientos que realiza la Policía u otras autoridades, para su captura, son filtrados hacia los delincuentes que buscan resguardo.

Por su parte, la fiscal de materia Paola Carrasco corroboró que Vásquez vive “en un sector denominado zona roja; no es factible realizar operativos para ejecutar las órdenes de aprehensión, se debe tener la precaución para ingresar a este territorio donde se presume que vive”.

El viínculo entre Oswaldo y Erik Hurtado con “Coco Vásquez”

Desde el allanamiento realizado el 24 de noviembre de 2023, que derivó en la detención de la ex-Miss Bolivia, no hubo más noticias de “Coco Vásquez” y su paradero hasta el 26 de mayo de este año, cuando cuatro sicarios acabaron con la vida del piloto José Carlos Jiménez Alí.

El móvil de los autores intelectuales de ese crimen, señala una de las hipótesis, era que un amigo de Jiménez, identificado como Yerko Iriarte, se negaba a pagar una presunta deuda de cinco mil dólares que tenía con el piloto.

El cobro de ese dinero generó una serie de hechos insólitos en los que se involucró a la hermana de Iriarte y a otras dos mujeres, quienes generaron intercambios de mensajes de texto, grabaciones de llamadas e incluso la creación de un grupo de WhatsApp con el nombre de “Todos contra el colla”, en referencia al apodo con el que despectivamente se referían a Jiménez. Esos indicios son parte del cuaderno de investigaciones.

Aguilera aseguró que dos de los cuatro sicarios que dispararon contra Jiménez eran los hermanos Hurtado y que estos también fueron los victimarios de “Bebeto Suárez”, el 25 de julio. Finalmente, se identificó a la pareja como parte del grupo que atacó a “El Colla” en 1 de septiembre de este año, en La Enconada.

“Ya teníamos indicios sobre la participación de ‘Coco Vásquez’ en esta serie de asesinatos, pero luego surge el nombre de ‘El Teddy’, que es un ciudadano paraguayo a raíz de las declaraciones de ‘El Colla’, que al momento de haber despertado del coma (en el que se encontraba por el atentado del 1 de septiembre) afirmó que quien envió a matarlo es ‘El Teddy’”, explicó Aguilera.

En ese contexto, la hipótesis de la Policía señala que “El Colla”, “El Teddy” y “Coco Vásquez” operaban bajo las órdenes de Marset, y que luego de la salida abrupta de este de Bolivia, los dos primeros trataron de anular al testaferro del uruguayo, para copar la ruta aérea que se usa para el transporte de droga hacia Brasil y Paraguay.