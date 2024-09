Quién es Linda Sun, la ex asesora de la gobernadora de Nueva York acusada de espiar para el régimen chino

Ascendió de modesta funcionaria a jefa adjunta de personal de Kathy Hochul y ahora enfrenta cargos de espionaje y corrupción. Las autoridades alegan que recibió millones en sobornos y detallaron sus esfuerzos para influir en la política estatal hacia Taiwán y los uigures

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/09/UPns5pPS-34142307.mp4 Linda Sun, ex asistente de la gobernadora de Nueva York, acusada de actuar como agente chino

Fuente: infobae.com

Linda Sun, ex asesora de alto rango en el gobierno del estado de Nueva York, se enfrenta a graves acusaciones de espionaje y corrupción en favor del régimen chino, según reveló una extensa acusación presentada el martes por los fiscales federales. La detención de Sun y su marido, Christopher Hu, sacudió los círculos políticos de Albany y plantea serias preguntas sobre la infiltración de intereses extranjeros en el gobierno estatal.

Sun, de 40 años, llegó a Albany, la capital del estado de Nueva York, hace aproximadamente 15 años como una joven funcionaria política. Sin embargo, su ascenso en la política de Nueva York fue meteórico.

Linda Sun, exasesora de la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, abandona la corte federal de Brooklyn tras su comparecencia, el martes (Foto AP/Corey Sipkin)

Según el New York Post, Sun comenzó su carrera en 2009 como asesora y jefa de personal de la entonces asambleísta demócrata (y ahora congresista) Grace Meng. “Llegaron a Albany y no tenían a nadie más que la una a la otra”, comentó una fuente al periódico sobre la relación entre Sun y Meng. A medida que Meng ganaba prominencia entre los demócratas de Nueva York, Sun también ascendía en su carrera.

Una fuente dijo al NY Post que Meng, que ahora es congresista de EE.UU., recomendó Sun para su trabajo en la administración de Andrew Cuomo como representante de la gestión de asuntos asiático-americanos en Queens. Un representante de Meng declaró el martes: “No sabemos nada de las acusaciones más allá de lo que se está informando”.

Grace Meng, actual representante demócrata de New York, durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Sun fue su estrecha colaboradora (REUTERS/Mike Segar)

Sun ocupó diversos cargos en las administraciones de los gobernadores Cuomo y su sucesora Kathy Hochul. Entre otras cosas, estuvo a cargo de misiones comerciales con una cartera centrada en los países asiáticos, entre ellos China, y llegó a ser jefa adjunta de personal en la cámara ejecutiva. El New York Times reporta que fue contratada para este puesto en 2021, tras la dimisión de Cuomo.

Una mansión y patos al estilo Nanjing

Las acusaciones contra Sun son extensas y graves. Según la acusación presentada en un tribunal federal de Brooklyn, Sun y su marido “recibieron millones de dólares en sobornos a cambio de actuar como agentes extranjeros para China” La pareja presuntamente blanqueó estas ganancias, incluyendo la compra de una mansión de 4 millones de dólares en Manhasset.

Su repentina mudanza a la lujosa casa de Long Island levantó ampollas incluso antes de que fuera allanada por el FBI en julio.

“Linda no viene para nada de dinero”, dijo al New York Post una fuente familiarizada con Sun, destacando sus modestos orígenes.

Linda Sun está acusada de recibir millones de dólares en sobornos (REUTERS/Kent J. Edwards)

Varios se mostraron también confusos sobre cómo una funcionaria del Gobierno y su marido, propietario de una licorería y otros negocios de bajo perfil, pudieron comprar la casa casi cara, que se adquirió sin hipoteca, según los registros de la propiedad.

El New York Times ofrece detalles más específicos sobre los supuestos sobornos, describiendo una serie de entregas de “patos salados al estilo Nanjing” a los padres de Sun por parte de un funcionario del consulado chino. Los envíos de aves de corral, cocinados por el chef del consulado chino, eran sólo una pequeña parte de una serie de sobornos recibidos durante un año a cambio de acciones que beneficiaban a la República Popular China y a su Partido Comunista.

La acusación hecha pública el martes también describe ventajas en viajes, entradas para eventos y la promoción del negocio de transporte de mercancías de un amigo cercano con sede en Queens.

Influir en la política hacia Taiwán y los uigures

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul (REUTERS/Cindy Schultz/archivo)

Las acusaciones contra Sun van más allá de los sobornos. Según los fiscales, Sun impidió que los funcionarios taiwaneses tuvieran acceso a la oficina del gobernador, eliminó las referencias a Taiwán de las comunicaciones estatales y anuló las reuniones entre funcionarios taiwaneses y dirigentes estatales, incluida la gobernadora Kathy Hochul.

“Ninguna reunión, por favor”, escribió a un miembro de la Asamblea que había invitado al gobernador a reunirse con el embajador de la Oficina Económica y Cultural de Taipei. “Rechace la invitación. No quiero que se meta en este asunto delicado entre China y Taiwán”.

La acusación también alega que Sun se aseguró de que los funcionarios del Estado no abordaran públicamente la persecución de los uigures, un grupo étnico principalmente musulmán que durante más de mil años ha vivido en una región de lo que hoy es China, añade el New York Times.

Linda Sun en un acto del Consulado chino en 2023. (Tribunal del Distrito Este de EE.UU.)

El caso ha generado conmoción en los círculos políticos de Nueva York. “No hay nadie que haya trabajado en política o en torno a la política en la comunidad asiático-americana que conociera a Linda Sun que no esté absolutamente conmocionado por esto”, dijo al New York Post una fuente familiarizada con Sun.

Sin embargo, algunos políticos han salido en su defensa. El senador estatal John Liu (demócrata de Queens) escribió en un comunicado: “He trabajado con Linda Sun durante muchos años y sólo he sabido de ella que era diligente, profesional y concienzuda, y es absolutamente inocente hasta que se demuestre lo contrario”, según cita el New York Post.

En cambio, la administración Hochul ha tomado distancia de Sun. Avi Small, secretario de prensa de la gobernadora, declaró al New York Times: “Terminamos su empleo en marzo de 2023 después de descubrir pruebas de mala conducta, inmediatamente informó de sus acciones a las fuerzas del orden y han ayudado a la aplicación de la ley a lo largo de este proceso”.

Sun asistiendo a un evento del gobierno chino en Beijing en 2019. (Tribunal del Distrito Este de EE.UU.)

Por su parte, Rich Azzopardi, portavoz del ex gobernador Cuomo, intentó minimizar la relación de Sun con la administración anterior, declarando al New York Post: “Si bien la Sra. Sun fue ascendida a Jefa Adjunta de Gabinete en la administración posterior, durante nuestro tiempo trabajó en un puñado de agencias y fue uno de los muchos enlaces comunitarios que tuvieron poca o ninguna interacción con el gobernador”.

Sun y su marido Chris Hu, empresario de 41 años, se enfrentan a al menos 10 cargos penales que incluían fraude de visados, blanqueo de dinero y otros delitos. Ambos se han declarado inocentes.

Linda Sun junto a su marido, el empresario Chris Hu, al salir de la corte (REUTERS/Kent J. Edwards)

El abogado de Sun, Jarrod Schaeffer, declaró al New York Times: “Nuestra cliente está comprensiblemente disgustada por la presentación de estos cargos”. Añadió que Sun “estaba deseando abordar la acusación ante el tribunal”.

Este caso se enmarca en un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia para contrarrestar la influencia china en Estados Unidos.

La embajada china ha respondido a estas acusaciones. Liu Pengyu, portavoz de la embajada, declaró al NYT: “En los últimos años, el gobierno y los medios de comunicación estadounidenses han exagerado con frecuencia las narrativas de los llamados ‘agentes chinos’, muchas de las cuales se han demostrado más tarde falsas”.

La presión de la fiscalía se produce en un momento en que la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China en torno a las guerras, el comercio y la tecnología ha dañado su relación diplomática. Las reclamaciones de China sobre partes del Mar de China Meridional y la isla de Taiwán han sido objeto de enconadas disputas y fueron el centro de las acusaciones contra Sun el martes.