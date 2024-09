Reino Unido instaló cámaras con inteligencia artificial para combatir el uso del celular al volante

Los dispositivos detectarán a conductores usando sus teléfonos móviles de manera ilegal. Esta medida busca incrementar la seguridad vial y es parte de un ensayo nacional





Unos 400.000 conductores usan teléfonos móviles al volante, según datos del Departamento de Transporte del Reino Unido (Archivo)

A partir de este miércoles 3 de septiembre, la región de Gran Mánchester será la nueva zona en implementar cámaras con inteligencia artificial (IA) para detectar conductores que infringen la ley al usar sus teléfonos móviles mientras conducen. Esta iniciativa forma parte de un ensayo nacional más amplio que busca mejorar la seguridad vial.

Estas avanzadas cámaras también tienen la capacidad de identificar a los ocupantes de un vehículo que no llevan puesto el cinturón de seguridad, ambos factores claves en muchos accidentes de tráfico. Peter Boulton, Director de Red de Carreteras en Transport for Greater Manchester (TfGM), dijo: “Sabemos que las distracciones y no usar cinturones de seguridad son factores clave en una serie de colisiones de tráfico en nuestras carreteras”.

La privacidad de las imágenes captadas por las cámaras es protegida por la anonimización policial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cámaras, desarrolladas por la empresa de tecnología Acusensus, utilizan un software de reconocimiento automatizado para identificar conductores usando teléfonos móviles mientras conducen, permitiendo hacer cumplir las leyes de seguridad vial. La AI es capaz de rastrear objetos que se mueven hasta 300 kilómetros por hora, y Acusensus asegura que las imágenes captadas son revisadas por un ser humano para validar que realmente se ha cometido una infracción antes de expedir una notificación de multa.

La prueba inicial del software de AI, denominado “Heads Up”, comenzó en 2021 bajo la supervisión de National Highways. En julio, en una carretera cercana a Launceston en Devon, se captaron casi 300 infracciones en solo 72 horas gracias a una de estas cámaras. Rod Dennis del RAC (Royal Automobile Club) comentó: “Es evidente que demasiados conductores aún están dispuestos a poner vidas en riesgo al usar el teléfono mientras conducen”.

En Devon, las cámaras “Heads Up” registraron casi 300 infracciones en apenas 72 horas

La RAC y la AA (Automobile Association), entre otros organismos de seguridad, apoyan el despliegue de estas tecnologías, y Rod Dennis agregó que la razón principal por la que muchos violan estas leyes es la falta de aplicación, ya que los conductores no temen ser atrapados. “Las cámaras equipadas con AI que pueden detectar automáticamente a los conductores infractores ofrecen una oportunidad para cambiar esta situación”.

Datos del Departamento de Transporte del Reino Unido reportan que anualmente 400.000 conductores usan un dispositivo móvil mientras están al volante. Esta conducta aumenta en cuatro veces la probabilidad de verse involucrado en un accidente y dobla la posibilidad de fallecimiento si no se lleva el cinturón de seguridad. Safer Roads Greater Manchester, que también apoya esta iniciativa, ha comenzado la recolección de datos mediante estas cámaras para futuras campañas de concienciación sobre la seguridad en el uso de teléfonos móviles y cinturones de seguridad.

La policía asegura que las cámaras solo vinculan detalles de matrícula si se procesa una infracción

Críticas a la instalación de cámaras con IA para detectar infracciones de tránsito

Sin embargo, la implementación de estas cámaras no está exenta de críticas. Grupos como Big Brother Watch han calificado estas tecnologías de invasivas. Jake Hurfurt, miembro de dicha organización dijo al Daily Telegraph que “Este tipo de vigilancia intrusiva y espeluznante que trata a cada transeúnte como un potencial sospechoso es excesiva y normativizante”. A modo de respuesta, la policía asegura que las imágenes son anonimizadas para proteger la privacidad, y solo se vinculan a detalles de matrícula si se procesa a un conductor.

Grupos como Big Brother Watch critican la instalación de cámaras por ser invasivas y normativas

El ensayo con estas cámaras de inteligencia artificial se extenderá hasta marzo de 2025, involucrando a fuerzas policiales de diversas regiones: Durham, Humberside, Staffordshire, West Mercia, Northamptonshire, Wiltshire, Norfolk, Thames Valley Police y Sussex. Estas cámaras, diseñadas para montarse en remolques o vehículos y colocarse en posiciones elevadas, buscan además realizar encuestas sobre el número de infracciones y apoyar futuras campañas de seguridad vial.

Finalmente, Calvin Buckley respaldó la campaña de concienciación de Safer Roads Greater Manchester al compartir su experiencia devastadora. “Todo lo que se necesita es un segundo para distraerse, y cuando apartas los ojos de la carretera, cualquier cosa puede pasar”, dijo Calvin a después de perder a su pareja e hija no nacida en un accidente causado por un conductor que se filmaba mientras conducía.