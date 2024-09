“Santa Cruz arde, declare desastre ambiental”: el pedido de una diputada a Mario Aguilera

La desesperación y el fuego se apoderan de la Chiquitania, la diputada María René Álvarez señaló que el fuego no espera la burocracia al referir que ya ardieron más de 3 millones de hectáreas.

Fuente: Unitel

“Santa Cruz arde, declare desastre ambiental”. Ese fue el pedido de la diputada María René Álvarez (Creemos) al gobernador cruceño Mario Aguilera, en un contexto en el que el fuego avanza en el departamento y en donde la desesperación se apodera de la gente que se ve afectada por esta situación, según el testimonio de la parlamentaria que viene acompañando la labor que se realiza en primera línea de fuego.

Según datos de la Gobernación, al menos 2 millones de hectáreas ya fueron devastadas por los incendios en Santa Cruz hasta inicios de septiembre; no obstante, Álvarez advirtió que la cifra supera en la presente fecha los 3 millones de hectáreas y son 64 los incendios que se distribuyen en 18 municipios, 13 de los cuales ya se declararon en desastre.

El primer departamento declarado en desastre es Beni, quien hizo el anuncio al final de la tarde de este viernes, región en la que ya se quemaron 1,4 millones de hectáreas, según el titular del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Wilson Ávila.

Álvarez recordó que -el año pasado- el propio Mario Aguilera, como vicegobernador, exigió que se declare desastre departamental para velar por los recursos hídricos de Santa Cruz y ahora la parlamentaria le reflejó que todos los días la gente en la Chiquitania sufre tratando de sofocar los incendios sin tener las condiciones adecuadas.

“No puede ser que hasta la fecha la Gobernación no pueda declarar el desastre departamental, siendo que no tienen la capacidad, y ahora sí le doy mi testimonio porque he sido testigo que los municipios no están siendo atendidos de manera eficaz por ningún nivel del Estado. No hay logística correspondiente. No tienen desplegada la cantidad suficiente de bomberos que estén equipados. Hemos visto que algunos están apagando incendios incluso con algunos galones y baldes”, señaló Álvarez.

Para Álvarez, más allá de que se queman millones y millones de bosques, hay una afectación de salud que no se puede cuantificar, porque evidentemente tampoco ha llegado una atención oportuna para toda la gente que hoy por hoy está sufriendo de infecciones respiratorias.

“Los niños están pagando por este desastre medioambiental. También hay una sequía extrema e incluso antes de que empiecen los incendios forestales, ya habían municipios declarados en sequía desde el mes de enero y no han sido atendidos. No hay la capacidad, no han hecho un trabajo preventivo que sea eficaz para poder evitar este desastre”, cuestionó la asambleísta.

Para Álvarez, ya no es tiempo de que las autoridades no solo departamentales, sino también nacionales, se escuden en la burocracia para emitir la declaratoria de desastre, advirtiendo que el fuego no puede esperar papeleos y menos cuando se está al borde de que el fuego arrase con la Chiquitania.

Al igual que los parlamentarios de Comunidad Ciudadana, Álvarez y sus colegas de la bancada de Creemos elevaron un pedido al Gobierno para que se declare desastre nacional para hacer frente a esta crisis que avanza de manera silenciosa y golpe a la biodiversidad y a la salud de las personas.