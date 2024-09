Santa Cruz: Extranjero disparó contra el guardia de un condominio tras negarle el ingreso

La madrugada del domingo un guardia de seguridad de un condominio en Santa Cruz fue herido con un arma de fuego tras sostener una discusión con un ciudadano extranjero por no dejarlo ingresar al inmueble al no contar con documentos de identidad. La víctima está hospitalizada y fuera de peligro. La bala le rozó la cabeza y no hubo daño en el cerebro.

Según el informe policial, el guardia de seguridad del condominio prohibió el ingreso al ciudadano extranjero al predio, lo que provocó molestia del hombre quien regresó a su vehículo, de donde sacó una escopeta y propinó un disparo a la recepción del lugar donde estaba la ahora víctima.

Los colegas de trabajo del guardia lo socorrieron y lo llevaron hasta un centro médico, y fue derivado hasta el Hospital San Juan de Dios, donde está internado y fuera de peligro. La bala le rozó la cabeza y para fortuna, no le dañó el cerebro.