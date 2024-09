Se agrava la crisis para productores de trigo, arroz y maíz; hay incertidumbre en la cosecha

Productores tienen expectativa por la aprobación del uso de biotecnología.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

Sectores productivos se mantienen en emergencia por las afectaciones del clima, el incremento del costo de los insumos, la falta de combustible y la falta de dólares. En ese sentido, tienen expectativa por la aprobación del uso de biotecnología.

«Es muy preocupante, como productor arrocero viviendo estos días la incertidumbre que tenemos. La agricultura ahora es inestable en tiempos de cambio climático afectándonos, llegamos de una campaña, que hemos pasado anteriormente, con pérdidas de más del 50%, 60%«, afirmó Gary Soria, productor arrocero del norte, en contacto con Que No Me Pierda.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Asimismo, consideró que la próxima campaña está en riesgo.

«Yo creo que esta campaña, como se está viendo ahora en el Norte Integrado, que es muy húmeda, entrando a verano, vamos a escasear el tema en las aguas, producción, en todos los sentidos, no solamente de arroz«, agregó.

En ese sentido, afirmó que la seguridad alimentaria está en riesgo.

«Como pequeño productor arrocero es preocupante el cambio climático, los insumos están por las nubes. Entonces, no sabemos qué va a pasar el día de mañana porque el clima es inestable, nosotros dependemos del agua para poder producir y está amenazante en la producción alimentaria de Bolivia», complementó.

A su vez, Genaro Carreño, productor de trigo y maíz, indicó que en este año la producción de maíz disminuyó en 80%.

«El maíz ya no siembran mucho, es un 20% que hay, eso no hacen producir. El trigo ha caído en 60%, no es por enfermedad, es por la lluvia, porque no llovió y nos ha liquidado a los agricultores. El trigo era muy importante, nosotros sembramos en la zona triguera y ya no hay trigo. No nos va a afectar a nosotros, sino al país porque ya tenemos que importar para hacer pan porque nuestro trigo no ha ido como pensábamos«, explicó Carreño en Que No Me Pierda.

En ese contexto, apuntó que la falta de divisas podría incrementar la crisis.

«Cuando el ministro cuestionaba si se compra pan con dólares, no sé de dónde lo sacó. Para traer manteca y harina de Argentina se compra con dólares para abastecer al mercado nacional, pero ellos hablan al revés y por eso nosotros estamos muy indignados con el gobierno«, complementó.