Sede de campesinos de La Paz sigue con resguardo policial; el Gobierno minimiza la representación de David Mamani

Este miércoles, los seguidores de Mamani se movilizaron y marcharon desde El Alto con la intención de retomar la sede, sin embargo, la Policía indicó que mientras no se resuelva el problema interno los uniformados mantendrán la custodia.

El otro bloque es conducido por Javier Alejo, quien respalda al Gobierno de Luis Arce y desconoce al bloque contrario.

Hace unas tres semanas, el bloque de Mamani se enfrentó con la Policía en el intento de tomar la sede ubicada en la zona San Pedro, cerca del centro de La Paz.

Hay temor de los vecinos de que este hecho se vuelva a repetir. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo anunció horas antes que la Policía toma todos lo recaudos.

Gobierno

En medio de la tensión, el Gobierno ya tomó una postura en este conflicto. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca dijo que “hay que hablar del tema de la titularidad, quién es el ejecutivo real y quién representa a las 20 provincias”.

“Hay un señor David Mamani que ha logrado aglutinar en torno a él a una provincia que es Omasuyos. Y el señor Alejo, que es el nuevo ejecutivo, está con la mayoría, con el 90% de las provincias”, indicó.

En criterio de la autoridad, “corresponderá a estos señores de la provincia Omasuyos evaluar su medida de presión, si han logrado hacer algún consenso con alguna otra provincia”.

No obstante, Villa consideró que “no corresponde exigir medidas cuando no representas a las 20 provincias, porque esa es una sede de las 20 provincias no de una sola”.