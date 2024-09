Según diputado José Luis Porcel, Brasil no compensará la pérdida del mercado argentino para el gas boliviano

Fuente: El Periódico

El Brasil no compensará la pérdida del mercado argentino para el gas boliviano, por una serie de factores, como el precio que los argentinos pagaban por el carburante y la relación de estado a estado que había.

De acuerdo a la Fundación “Jubileo” Brasil no compensará la pérdida del mercado argentino porque los campos bolivianos seguirán declinando los siguientes años y eso hará que el país tenga menos excedentes exportables.

Los 4.8 Millones de metros cúbicos día (MMmcd) que se exportaban a Argentina se dejarán de producir el 2025, tampoco hay proyectos en cartera que vayan a adicionar la producción de gas, de manera significativa entre el 2025 y 2026.

El diputado José Luis Porcel, declaró que la pérdida del mercado argentino refleja la caída de la producción y el agotamiento de los pozos gasíferos, Bolivia este año recibirá alrededor de 2 mil millones de dólares por la venta de gas a Brasil y Argentina.

Hasta comienzos de semana Bolivia estaba exportando a Argentina 4 a 5 MMmcd de gas, es probable que esta cantidad lo compre Brasil como menciona el gobierno, sin embargo, con ese país, el trato no es de estado a estado.

Es la venta de gas por el estado boliviano a empresas privadas, que consideran el precio internacional, que está lejos del precio que estaba pagando Argentina, estaba pagando entre 12 y hasta 13 dólares el millón BTU.

“Brasil no va pagar más de 6 dólares el millón BTU, van a bajar los ingresos para Bolivia”, expresó al recordar que el 2014 fue el año de mayor exportación de gas cuando logró 6 mil millones de dólares de ingresos.

Este año logrará unos 2.200 a 2.300 millones, el próximo año no se llegará a 2.000 millones porque no pagarán más las empresas brasileñas, eso repercutirá tremendamente en el país, porque la Regalía bajará como efecto de que no hay gas, adelantó.

El campo San Alberto que era el más importante, que llegó a producir 16 MMmcd está por debajo de 2 MMmcd, “prácticamente está seco, para el país es muy crítica está situación, particularmente para Tarija”, siguió el parlamentario.

LOS DATOS

Tarija en el año 2014 llegó a recibir unos 700 millones de dólares año, este año recibirá solamente 145 millones, el próximo año será mucho menor, probablemente unos 85 a 90 millones, “es muy poco, el 20% de lo que se recibía antes”.

Eso tendrá efectos en las universidades estatales, los municipios, la gobernación, “entiendo que la gobernación continúa pagando deudas del mal manejo que hizo el señor Lino Condori (ex gobernador de Tarija).