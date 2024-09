Seis de nueve comunidades apoyan el ingreso de YPFB y Petrobras a Domo Oso-X3

Soledad, Chajlla, Chiquiaca Centro, Chiquiaca Norte, Saican y El Chorro-Pampa Redonda son seis de las nueve comunidades del área de influencia de Domo Oso, en el departamento de Tarija, que apoyan el ingreso a la zona de YPFB y Petrobras con el objetivo de que se realice el relevamiento de datos y se inicie el proyecto petrolero.

Fuente: AN-YPFB

“Esta comunidad necesita desarrollo y no tenemos casi apoyo de los gobiernos municipales y departamentales. Tenemos necesidades en lo productivo, también en caminos, escuelas y hospitales. Sufrimos mucho con las enfermedades y no tenemos dónde acudir porque nuestro puesto de salud no es equipado”, explicó Amelia Ortega, de Chiquiaca Sur, quien espera que se concrete el proyecto.

El pozo Domo Oso-X3 (DMO-X3), ubicado en la provincia O’Connor en Tarija, está fuera de la reserva de Tariquía y es el proyecto al que apunta YPFB y Petrobras, el mismo tiene una proyección de 2,8 trillones de pies cúbicos (TCF), que generarán USD 6.000 MM de ingresos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Es importante mejorar la calidad de vida de la gente, con este recurso llegará más ayuda a la comunidad, mejorará la agricultura y la vida de los comunarios. Aquí, estamos muy olvidados y no tenemos ningún proyecto. Vivimos sin proyectos, no percibimos ayuda, necesitamos recursos y apoyo en la comunidad”, precisó Justiniano Téllez Mendoza, de Loma Alta.

Una de las demandas más importantes de esta zona es el acceso al agua con micro riegos tecnificados para la agricultura. “No tenemos caminos y necesitamos mejoramiento de agua y riego, agua para el consumo de los animales y pasturas (…). Hace tres años que no tenemos agua potable”, agregó Téllez.

La ubicación preliminar del pozo está a 1,2 km fuera de la reserva y se definirá de forma precisa tras que se tenga la ingeniería básica de la construcción del camino y la planchada. Ante ello, el ingreso por parte de personal para el relevamiento de datos de campo es fundamental.

Dionicio Céspedes, de Pampa Redonda, precisó que llegó el tiempo para perforar y beneficiar a todo Bolivia con el proyecto. “Tenemos muchas necesidades en temas de salud, educación, producción y agropecuarios, dicen que no hay plata cuando aquí está la plata y esperemos que las petroleras entren por vías legales a perforar”.

Además, de estas declaraciones, representantes de las seis comunidades firmaron los votos resolutivos visados por la Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Tarija para apoyar al proyecto petrolero.