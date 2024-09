Senado a la CAO: La principal causa de la deforestación es la débil regulación sobre uso de suelos

Fuente: Brújula Digital

La entidad legislativa aclaró que no abordó dicha ley en su sesión más reciente y defendió su postura en torno a la deforestación y las quemas en el país se deben a la débil regulación sobre uso de suelos de parte del Gobierno.

“En la sesión 201° del Senado, no se abordó ningún proyecto relacionado con la Ley N° 741. Afirmar lo contrario es incorrecto”, detalla el comunicado. Además, la Cámara Alta explicó que la abrogación de las leyes N° 337 y N° 1171, que realizaron el pasado jueves, tiene como objetivo evitar las prácticas de quema que dañan irreversiblemente al medio ambiente.

En el comunicado, el Senado subraya que “la principal causa de la deforestación sigue siendo la débil aplicación de regulaciones sobre el uso de suelos y la expansión agrícola sin el adecuado control estatal”, agregando que continúan trabajando en nuevas normas que aborden estas problemáticas.

Finalmente, el Senado instó a la CAO a manejar la información con mayor responsabilidad, declarando: “Exigimos que la CAO maneje la información con mayor responsabilidad y precisión”.

La CAO señaló, previamente, que las leyes abrogadas no tienen impacto significativo en la proliferación de incendios y que la falta de regulación en la Ley No 741 facilita la expansión de incendios devastadores en el país.

La entidad explicó que esa norma permite la realización de chaqueos y quemas de hasta 20 hectáreas por año sin necesidad de permisos ni controles, lo que facilita la expansión de incendios devastadores para los bosques bolivianos.

“A pesar de las alertas y el clamor de los distintos sectores, el Senado optó por abrogar dos leyes que no tienen ningún impacto en la situación actual de incendios. La Ley No 337, que venció hace varios años, no afecta la generación de incendios, mientras que la Ley No 1171, cuya finalidad era prevenir quemas ilegales y mitigar incendios forestales, nunca llegó a entrar en vigencia debido a la falta de reglamentación”, señaló la CAO a través de un comunicado emitido este jueves.

