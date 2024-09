Senadora Rek reitera pedido de abrogación de la Ley 741 porque «sólo ha generado incendios y tráfico de tierras»

La ley 741 sólo ha servido para incrementar el tráfico de tierras, dejando de lado su espíritu de garantizar la seguridad alimentaria.

La senadora Centa Rek recordó que, ante los desastres producidos por las sequias e incendios en el oriente del país, a principios de la presente legislatura presentó un proyecto de ley de abrogación de la Ley 741, “que autoriza el desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias”, ya que es la norma que autoriza los chaqueos, con el supuesto objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, pero que es un fracaso en sus propósitos.

La legisladora indicó que tanto el año pasado como este, los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando están enfrentando un desastre medioambiental producido por la mano del hombre por la quema indiscriminada que ha llevado a la pérdida de más de cuatro millones de hectáreas, situación va en aumento día que pasa, por lo que urge abrogar esa norma.

“Presenté un proyecto de ley en el Senado y no ha sido tratado… el mismo contempla la abrogación de la Ley 741, esta polémica ley que ha dado curso a los chaqueos. Esta ley se aprobó para dar legalidad al chaqueo de 20 hectáreas en todos los asentamientos nuevos, de comunidades en tierras fiscales, se hizo justamente para la dotación que se hizo de tierra a personas que en gran medida son trasladadas desde el interior del país hacia nuestros montes y así ellos tengan la posibilidad de desmontar… esta concesión se generó bajo el entendimiento de que Bolivia tiene que propender a la seguridad alimentaria , la producción de alimentos, que iban a producir cereales, especialmente arroz, maíz y trigo; granos que el país necesita para dar seguridad alimentaria”, detalló Rek.

La senadora por Santa Cruz añadió que la Ley 741 sólo provocó niveles de desmonte y deforestación preocupantes, que no coinciden con el incremento de la producción agrícola; agregando que estudios serios han comprobado que en realidad no se ha aumentado la producción de maíz, arroz o trigo, porque los interculturales se benefician de esas trieras para el tráfico de propiedades y no asi para incrementar la producción de alimentos.

“En más de 8 años que fue aprobada esta esta ley 741, investigaciones serias que se han hecho han comprobado que en realidad no hemos aumentado la producción ni de arroz, ni de trigo porque estos interculturales no han producido; solo han aumentado sus hectáreas que se les había permitido desmontar y en gran medida las han traficado, las han vendido están ocupados de otro tipo de actividades que no son precisamente la agricultura”, denunció Rek.

La senadora agregó que esa situación ha generado un nuevo problema y es que los interculturales que fueron beneficiados con la dotación de pequeñas propiedades por la ley 741, hoy buscan a tener propiedades de mayor extensión, para lo cual necesitan ampliar las fronteras de sus tierras con la quema de los bosques chiquitanos y amazónicos, situación que no es supervisada y controlada por ninguna institución, que permita verificar si los beneficiarios están cumpliendo con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria.

“Estas personas trasladadas lo que están haciendo es cada vez tener una mayor ambición y quedarse con mayores extensiones de tierra, a tal punto que ahora plantean que no quieren ya pequeñas propiedades sino propiedades medianas, porque han extendido sus fronteras para poder generar un comercio con estas tierras y no precisamente producción; esto es lo que se ha hecho de manera indiscriminada en Santa Cruz, en Guarayos y que nos está trayendo esta situación de crisis de salud y de crisis con respecto a la destrucción del medio ambiente”, añadió.

Aprobación de nuevas normas en la ALP .-

La senadora de Creemos se refirió a la necesidad de aprobar nuevas leyes que permitan cuidar los bosques, flora y fauna del oriente del país, como el de Prevención de Quemas e Incendios y Restauración de las Áreas Afectadas”, actualmente en tratamiento en la Comisión de Tierra y Territorio del cual es parte, las mismas que deben ser consensuadas con absolutamente todos los sectores involucrados para lograr leyes equilibradas y que permitan favorecer al país en su conjunto y no solamente a un sector.

“Las leyes que se deben aprobar dentro de la Asamblea Legislativa necesitábamos hacer un relevamiento ,necesitamos hacer reuniones, mesas de trabajo serias con todas las instituciones y con todos los sectores para tomar conclusiones, para tener insumos para hacer una ley o proyectos de ley que sean equilibrados, que respondan evidentemente a las necesidades de legislar y de regular todo este este flujo de personas (interculturales) que están generando actividades en nuestra región… no podemos hacer leyes generales o leyes al calor del momento o del hostigamiento o de las presiones que existen en los diferentes sectores y equivocarnos”, resaltó la senadora.

Finalmente, Rek exigió que el gobierno declare desastre nacional por la catástrofe medioambiental producido por los incendios, dejando de lado sus planes geopolíticos con Santa Cruz, como la reversión de grandes propiedades agrícolas afectado a los verdaderos productores ya que sólo va a generar una mayor catástrofe alimentaria.

“El gobierno no declara desastre nacional porque tiene otros planes para nuestro departamento, porque quieren generar acciones para revisar de nuevo la función económica social de ciertas propiedades; las propiedades que están ligadas precisamente a los productores y no a las personas que están recibiendo prebendas políticas con la tierra; en este sentido vamos a generar una crisis de producción aún mayor, de características muchos más graves que la que estamos pasando en el presente tenemos que ser responsables, no bajo presión”, concluyó la legisladora.