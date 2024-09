Si quieres algo en la vida tienes que ganártelo, nadie te lo regalará

“Las masas están siempre dispuestas a sublevarse contra una autoridad débil y se muestran serviles ante una autoridad fuerte. Los dirigentes de masas no son hombres de pensamiento, sino de acción, son más energía que inteligencia pura”. Pukymon.

Estamos fuertemente afianzados en el sentimiento y poco en el saber. A pesar de que la razón tiene un mayor nivel de información y conocimiento, lo cierto es que somos más proclives y vulnerables ante las emociones y en esencia nos guiamos más por más sesgos ideológicos, que por los datos de la realidad.

El llamado Estado Plurinacional, que nos agobia y nos divide a los bolivianos, es una creación del Masismo populista, que utiliza la emoción, el racismo, las promesas de futuras prebendas y mucha coca, para atraer, controlar y enfrentar a la población. En este su objetivo de poder, Evo no duda, él actúa todos los días: “Le meto nomas”.

Se ve lo que se quiere ver. La percepción Progre de la Comunidad Internacional en relación con Bolivia y el masismo que nos gobierna dictatorialmente, es que Evo Morales, quien bloquea las ciudades, genera pérdidas a la ciudadanía, a los transportistas y con este desorden facilita el tráfico ilícito; no es un agitador, ni un narcotraficante, sino de un Líder “Indígena” peleando por las reivindicaciones de su pueblo originario.

Discurso político, ideología y poder’

Los políticos, en su estrategia de toma del poder, de inicio necesitan ofrecer y vender la idea de que la gente puede confiar en él, y que con él tendrán solucionada su vida y su futuro. Mediante sus permanentes mensajes y uso conveniente del lenguaje, se dirigen a la población para conquistarla, para tener hegemonía sobre ella. El objetivo es transformar la ideología del grupo social en creencias que todos aceptan, aun sin comprenderlas y sin discernir.

El Masismo además de incentivos crematísticos como la coca y el contrabando, para promover sus ideas y promesas, usa pautas culturales como el racismo y para difundirlas utiliza el sistema educativo y los medios publicitarios.

Para debilitar a la población busca y esto se lo hace desde la educación en las escuelas, que carezca de Memoria Colectiva y una Historia común, pues de tenerla esta población se constituiría como una Colectividad nacional con identidad, principios y valores, lo que es contrario al interés del Masismo que busca mantenerlos separados en varias tribus plurinacionales antagónicas.

Vale afirmar ajero que el poder se gana con la fuerza y se consolida a través de las ideas. Que el poder cultural es el que controla a los demás poderes, y que no puede haber victoria política duradera sin hegemonía ideológica.

El masismo en el poder y su cultura del gasto.



Evo y sus secuaces, además de apoderarse del aparato del Estado, tomaron los grandes campos de gas y minerales ya descubiertos y consolidados, y se sacaron la lotería con los altos precios internacionales que estos tenían ese momento. Ganancias que disfrutaron, los enriquecieron y que en parte malgastaron en burocracia e industrias fallidas y todo con dinero de los contribuyentes.

Los burócratas como el Lucho, jugando a inversionistas y constructores de industria, siempre fracasan y no aprenden de sus errores porque lo hacen con el dinero ajeno.

La pobreza no se soluciona con dinero, se soluciona con educación y trabajo y por esto, el Gobierno de Milei en asociación con varias Empresas, está realizando cursos de capacitación para desempleados y así prepararlos para los trabajos que se están creando en el nuevo contexto tecnológico internacional.

Recientemente, un grupo de Economistas, ante la crisis económica que ya no soportamos, aconsejo al Cajero Lucho: Reducir el gasto, liberar las exportaciones e importaciones y ofrecer seguridades jurídicas. El Cajero, Janiwa Janipuniwa.

Se trata de usar el sentido común, pues nadie en su sano juicio contrata para que le cocine a una persona que no sabe del arte culinario, o que arregle su auto si no sabe de mecánica, o construya su casa si no sabe de arquitectura. Pero eso sí, elige a una persona que no tiene idea de administración y economía, ni que hablar de ética para que dirija su país.

De lo que se trata es de contar con un Estadista y un Equipo, que además de encontrar las soluciones, trabaje para ejecutarlas y realizarlas.