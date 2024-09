Snapchat simplifica su diseño para ganar usuarios ¿funcionará esta vez?

Snapchat está de nuevo en el centro de la conversación, y no precisamente por sus filtros de cara de perro o los mensajes que desaparecen. Esta vez, Evan Spiegel, CEO de Snap, ha anunciado que están probando una «versión simplificada» de la app, con el objetivo de hacerla más accesible para todos. Sí, has leído bien. Si recuerdas el fiasco de 2018, cuando Snapchat lanzó un rediseño que acabó en desastre, quizá te estés preguntando: ¿por qué intentarlo otra vez? Vamos a analizarlo.

¿Por qué cambiar lo que ya funciona?

La verdad es que, en mi opinión, tiene sentido que Snapchat quiera renovarse. Después de todo, no es un secreto que su diseño actual es complicado, especialmente para los usuarios mayores. He oído más de una vez a amigos quejarse de que no entienden cómo funciona la app. Seguro que tú también conoces a alguien que ha dicho «no tengo ni idea de cómo usar Snapchat», y eso es un problema para la empresa.

Snapchat es muy popular entre los adolescentes y los jóvenes adultos, pero el crecimiento en esos grupos es limitado. En cambio, los usuarios mayores, que encuentran la app confusa, representan una gran oportunidad. ¿Pero cómo hacer que esas personas se animen a darle otra oportunidad después del desastre de 2018?

¿Una lección aprendida?

Lo interesante aquí es que Spiegel parece haber aprendido de la experiencia pasada. En la carta a sus empleados, habla de cómo los primeros resultados de las pruebas de esta nueva versión simplificada han sido «positivos». Pero también menciona que serán «cuidadosos y deliberados» con cualquier cambio, lo que sugiere que no quieren repetir el mismo error de antes.

Recordemos que la última vez que Snapchat intentó simplificar su diseño, fue un desastre. Los usuarios se enfadaron porque no encontraban sus historias favoritas, y las métricas de engagement y uso se desplomaron. Famosos como Kylie Jenner criticaron públicamente la app, y hasta hubo una petición en Change.org que consiguió más de 1.2 millones de firmas pidiendo que se eliminara el rediseño. Fue una gran lección para la empresa: los cambios radicales, si no se hacen bien, pueden salir muy caros.

Cambios en el negocio: publicidad y realidad aumentada

Spiegel no solo ha hablado de esta nueva versión de la app; también ha anunciado algunos cambios en la estrategia de negocio. Para fortalecer su división de anuncios, han introducido dos nuevas ubicaciones para publicidad: Sponsored Snaps y Promoted Places. Ahora los anunciantes pueden enviar snaps patrocinados directamente a la bandeja de entrada de los usuarios, y promocionar destinos en el mapa de Snapchat. Personalmente, creo que esta es una movida interesante, especialmente para las marcas que buscan un acceso más directo a sus potenciales clientes.

Por otro lado, Snapchat sigue apostando fuerte por la realidad aumentada con sus gafas «Spectacles». Spiegel dice que esto les permitirá crear un mercado sin competencia. ¿Será verdad? Bueno, parece que están ignorando a Meta y sus gafas Ray-Ban con AR incorporada. Pero quién sabe, tal vez tengan un as bajo la manga.

¿Qué podemos esperar de Snapchat?

¿Funcionará esta vez? Solo el tiempo lo dirá. Pero, sinceramente, yo creo que hay que reconocerle a Snapchat su persistencia. Están probando cosas nuevas, ajustando su enfoque, y tratando de aprender de sus errores pasados. No es fácil para una empresa de tecnología adaptarse y sobrevivir en un mercado tan competitivo.

Y aquí es donde entra WWWhatsnew.com. En nuestro sitio, hemos seguido de cerca todos estos movimientos, desde los primeros días de Snapchat hasta ahora. Siempre estamos atentos a cómo las aplicaciones intentan reinventarse, y hemos visto cómo algunas lo logran con éxito mientras que otras… no tanto. Pero Snapchat sigue dando batalla, y eso merece atención.

Un futuro incierto pero interesante

Entonces, ¿deberías volver a darle una oportunidad a Snapchat? Si has dejado de usar la app porque te parecía un caos, tal vez esta nueva versión simplificada sea justo lo que necesitas. Y si eres un usuario fiel, quizás encuentres algunas mejoras que hagan tu experiencia aún mejor. En cualquier caso, parece que el equipo de Spiegel está decidido a no cometer los mismos errores del pasado. Y eso, al menos, es un paso en la dirección correcta.