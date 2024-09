Fuente: https://www.la-razon.com

En medio de la emergencia nacional a causa de los incendios en el oriente boliviano, Luis Flores, director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), cuestionó el papel de legisladores, autoridades de los departamentos afectados y ambientalistas.

“Esto está en mano de los legisladores. Hablan de ‘leyes incendiarias’, pero ¿quiénes son los que promueven o inician un proyecto de ley? Si ellos nos dan las normas, por supuesto que la vamos a operativizar, las vamos a reglamentar; pero hasta ahora solo dicen que las leyes incendiarias provocan los incendios, pero no nos dan soluciones”, protestó en entrevista con Bolivia Tv.

Varios asambleístas, incluyendo al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, denunciaron la existencia de normas que favorecen y “alimentan el fuego”. Por ello, en la opinión pública se pide la abrogación de las “leyes incendiarias”.

Sin embargo, el director de la ABT informó que esta entidad intenta desde hace varios años modificar algunas de estas leyes y las sanciones del Código Penal, pero lamentó que no existe acompañamiento legislativo.

Autoridades locales

Además, criticó de las autoridades locales no denunciar incendios ni acompañar procesos contra los pirómanos, como, en su criterio, desarrolla la ABT con acciones penales. “No se adhieren los gobernadores, no se adhieren los alcaldes, no se adhieren los concejales. Los alcaldes son los primeros en conocer su territorio, pero no se adhieren. ¿Cómo vamos a presionar a los jueces y fiscales si no hay la ayuda de ellos?”, protestó.

De igual manera, Flores criticó a los pobladores, pues, en su criterio, son ellos quienes ven a su vecino, “que es su amigo”, iniciar el incendio, pero no lo denuncian.

Ambientalistas

Además, el director de la ABT considera que el problema de incendios se ha politizado. Prueba de ello, en su opinión, son las marchas de ambientalistas en algunas ciudades del país.

“Traigan propuestas, no se vayan por el tinte político (…); las plataformas se han dejado penetrar con actores políticos que lo que quieren es desestabilizar a nuestro Gobierno. La gente tiene que ver quiénes están detrás”, fustigó Flores.

El miércoles, en La Paz, una movilización de ambientalistas tuvo que ser reprimida con el uso de lacrimógenos y el disparo de balines por parte de la Policía. Los activistas llegaron hasta las puertas de la Asamblea Legislativa, entre ellos el diputado de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca.

El director de la ABT reiteró en que la responsabilidad no es del Gobierno e invitó a los activistas a presentar las propuestas que tengan para dar solución a la crisis ambiental que atraviesa el país.