Tarija: Trabajadores en salud tomaron la plaza principal, exigen al gobernador el “bono-vacuna”

Fuente: El Periódico

Los trabajadores en salud de todo el departamento volvieron a movilizarse para tomar la plaza principal y exigir a la gobernación el pago del bono “vacuna” que es anual cuyos montos dependen de cuánto gana cada trabajador.

Este jueves el sector además inició un paro de 48 horas que se prolongará hasta este viernes, de acuerdo al dirigente Omar Velásquez Isnado, al indicar que la medida de presión es decisión de ampliado ante la desatención de la gobernación.

El dirigente declaró que esperan que las autoridades de la gobernación y de la Asamblea, puedan hacer eco de su pedido, lamentablemente a la fecha no se efectivizó el pago de este bono hace dos meses, pese a la insistencia laboral.

“Por error administrativo en la inscripción del presupuesto, el pago del bono no se hizo efectivo el 6 de julio, la única vía es la modificación presupuestaria”, explicó al indicar que es responsabilidad de la gobernación.

Esta entidad presentó el proyecto de modificación el 31 de julio, ahora se encuentra en la Asamblea, igual por sus diferentes temas no vio el asunto, “pedimos que las dos instituciones destraben estos temas meramente administrativos”.

Dirigente del sector salud, Omar Velásquez.

Los trabajadores pidieron que se deje de lado las posiciones políticas en ambas instituciones, lo real ese que hasta la fecha no se ha hecho efectivo ese trámite administrativo, acotó al asegurar que están los recursos económicos.

Velásquez pidió al gobernador presupueste para el próximo año esta obligación que está legalizada, la ley establece claramente la obligación que tiene de pagar este servicio a los trabajadores en salud, una sola vez por año.

Respetan los criterios del gobernador, pero no lo comparten, los trabajadores lograron este beneficio del bono, con lucha y “con sangre” dejando de lado, en muchos casos a sus familias, el algo hace justicia a la labor que realiza el sector salud.

EL APUNTE

Criterios superficiales

Con criterios superficiales, no puede denigrarse la integridad de los trabajadores en salud o su dignidad, este sector no está incorporado en la Ley General del Trabajo, no tienen desahucios, indemnización, bonos de transporte.

“Puede faltar todo en el último rincón del departamento, pero quién está ahí, el trabajador en salud, la posta de salud”, enfatizó al añadir que esa acción tiene que ser reconocida y este bono en algo hace justicia a todo eso.