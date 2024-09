La madre del joven futbolista pidió justicia, aseguró que le arrebataron a su único hijo.

Ligia Portillo







En un trágico suceso ocurrido la madrugada del martes 3 de septiembre, Grover García Quispe, de 24 años, perdió la vida tras ser atropellado y arrastrado más de 100 metros por un vehículo en la Avenida Petrolera, camino al Valle Bajo.

En Cochabamba, la víctima, quien se dedicaba al fútbol amateur, fue identificada recientemente por sus familiares en medio de un profundo dolor, mientras velan sus restos en la zona de Huayra K’asa.

El tío de Grover, visiblemente afectado, compartió detalles desgarradores sobre la identificación del joven. “No se podía reconocer el rostro de mi sobrino, lo reconocimos por el vitíligo que tenía en el cuerpo y la manito que usaba una cinta adhesiva. Ya tenemos identificada la movilidad que lo arrolló, es una vagoneta color azul. Por eso les digo: ‘Esa persona tiene 24 horas para entregarse’, porque tarde o temprano lo vamos a encontrar”, advirtió con firmeza.

“¡Te vamos encontrar!”, dijo el tío de Grover al conductor que atropelló y arrastró a su sobrino. Foto: Red Uno

Los familiares de Grover, entre lágrimas y gritos de desesperación, exigen justicia. La madre del joven, con una profunda tristeza, relató el dolor que siente: “El lunes salió a jugar, yo le dije que no fuera, pero igual fue. Ayer recién me enteré que lo perdí, él cuidaba de mí, pagaba mi alquiler. Pido justicia para mi hijo, me quedé sola. ¡Qué voy a hacer!”

El accidente ocurrió en el kilómetro 6 de la Av. Petrolera, y el conductor del vehículo implicado no se detuvo ni ofreció ningún tipo de auxilio a la víctima. La familia ha solicitado la colaboración de la población para encontrar al responsable y ha proporcionado un número de contacto para cualquier información relevante: 774 59989.

Amigos y vecinos se unen a la petición de justicia, esperando que el culpable sea encontrado y responda por sus actos.