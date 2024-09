“Tienen envidia, nunca ganarán como yo”, Layme pierde seguidores y genera polémica

Las últimas declaraciones de la Tiktoker Layme, donde asegura que le tienen envidia, generó un revuelo en las redes sociales, y fuertes críticas.

Jhovana Cahuasa

Fuente: Red Uno

Layme vuelve a ser duramente criticada, después de que en un nuevo live, respondiera al mensaje de una de sus seguidoras, quien hace una comparación sobre las personas que estudian, se sacrifican y terminan ganando poco a comparación de lo que ganan los influencers y Tiktoker.

“Años te matas estudiando para que trabajes sentado y ganes dinero. Pero hay otras que ni leer saben y ganan dinero solo por estar sentadas, que injusto”, se lee en el mensaje.

Al respecto Layme señaló que, no hace nada a nadie, y que su corazón no descansa, después de ver como la gente la crítica y no soporta su progreso.

“Yo no hago nada gente, yo no me canso como ustedes trabajan, no me canso, pero mi corazón no descansa, supere gente como que he ganado. Yo sé que no soportan porque yo soy del campo, sin estudios, yo era empleada, era chacha”, manifestó Layme.

Según Layme pese a no tener estudios y haber sido empleada del hogar, superó a las personas que tienen que estar trabajando durante todo el día, esforzándose.

“Nunca van a ganar como yo, sin estudios conocí otros países, como no me van a molestar a mí”, agregó.