Tras el bloqueo de X, Elon Musk amenaza al presidente de Brasil

Elon Musk se negó a acatar con la ley brasileña y a las autoridades judiciales del país sudamericano no les tembló el pulso: la red social Twitter/X fue bloqueada en Brasil. ¿Y si sus usuarios y usuarias deciden usar un VPN para saltárselo? En ese caso se enfrentarían a cuantiosas multas. En pocas palabras: no se puede usar Twitter en Brasil y no parece que vaya a cambiar pronto.

Impedir el acceso a una red social en un país es una decisión importante y lo normal sería tratar de acercar posturas para solucionarlo, pero no. Elon Musk ha desafiado a Lula Da Silva advirtiendo de su poder e influencias.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

Elon Musk no solo no recula, sino que sube el tono

Crónica de un bloqueo anunciado. Desde el pasado miércoles X/Twitter está suspendido en Brasil, en un movimiento ordenador por el magistrado Alexandre de Moraes. ¿El motivo? X no tiene representante legal en el país sudamericano desde el pasado 17 de agosto, algo que va en contra de la ley. Asimismo, esta decisión también tiene como objetivo que la empresa de Elon Musk pague las multas anteriores, por ejemplo la impuesta tras incumplir la orden de bloquear perfiles que ataquen a las instituciones democráticas, la desinformación y los discursos de odio

Tras el bloqueo, la posición de Elon Musk no solo no se ha relajado, sino que ha subido el tono. Como escribía en su perfil de X/Twitter, ‘A menos que el gobierno brasileño devuelva los activos confiscados ilegalmente de X y SpaceX, buscaremos también la confiscación recíproca de los activos del gobierno. Espero que a Lula le guste volar en un avión comercial‘.







Toca para ir a la publicación de X/Twitter

No es la primera vez que Elon Musk ataca a las autoridades brasileñas: anteriormente se había burlado de Alexandre de Moraes con una imagen creada por inteligencia artificial comparándolo con los villanos de Star Wars y Harry Potter.

Portada | Dvids

En Genbeta | Elon Musk evita el bloqueo de X en Brasil con Starlink: operar sin infraestructura física desafía a los reguladores