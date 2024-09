Tras marcha, analistas creen que Morales y Arce están «débiles» y dudan que se realice el bloqueo de carreteras

Fuente: ANF

La marcha de siete días que partió desde Caracollo hacia La Paz, puso en evidencia la debilidad del presidente Luis Arce y del jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, porque no lograron cumplir con los objetivos que anunciaron al inicio de la movilización, sostienen dos politólogos, además, dudan que se ejecute el bloqueo de carreteras.

“Al final, ambos han demostrado que no estaban tan fuertes ni que estaban tan contundentes como ellos decían. Por ejemplo, Evo Morales decía que iba a concentrar un millón de personas en La Paz, que solo la marcha iba a congregar a más de 10.000 personas, pero no se ha cumplido. No ha podido mostrar esa capacidad de convocatoria ni en la marcha ni mucho menos en la concentración, aquí, en la sede de gobierno”, afirmó el analista político José Luis Bedregal.

Luego de siete días de movilización, el lunes llegó Morales a la sede de gobierno con una multitudinaria marcha, pero no congregó al millón de personas que habían anunciado cuando salió de Caracollo. Tras un cabildo, el exmandatario retornó al trópico de Cochabamba y delegó a los movimientos sociales la responsabilidad de hacer cumplir sus demandas.

Además, el exmandatario y los voceros sociales de la marcha advirtieron al gobierno si no cumplía el pliego de demandas, pero no ha logrado que se solucione la falta de dólares o la escasez de combustibles.

Con relación a Arce, dijo que demostró su debilidad porque no cumplió con su palabra de aplicar la Constitución Política del Estado (CPE) y los recursos legales contra el dirigente cocalero por la amenaza de acortar su mandato, tal como lo anunció en la conferencia de prensa del 15 de septiembre.

“Por otro lado, el Gobierno dijo que iba a hacer cumplir la Constitución y que iban a aplicarla para defender a la población y actuar conforme a sus atribuciones. Ambos actores han mostrado sus debilidades y eran más poses que fortalezas, hoy siguen tratando de posesionarse de ver quién es el gallo más fuerte en esta pelea, pero en el fondo los dos han salido absolutamente desgastados”, señaló.

Al respecto, el político Carlos Börth coincidió con ese punto de vista. Primero, el jefe de Estado logró concentrar a un grupo de organizaciones sociales y funcionarios públicos en Ventilla, Vila Vila y en plaza Murillo. Entre tanto, Evo Morales no congregó a los 2 millones de militantes que se había anunciado inicialmente.

“A mí me ha llamado la atención tanto como en Vila Vila y en Ventilla lo que moviliza Arce son empleados públicos y algunos sectores minoritarios de los movimientos sociales, pero básicamente empleados públicos y hace lo mismos en la plaza Murillo con la vigilia está claro que Arce no controla con la fuerza que podría suceder a los movimientos sociales”, puntualizó.

Bloqueo de caminos

Ante el anuncio del bloqueo de carreteras, Börth duda que se lleve a cabo tomando en cuenta que Morales decidió retornar a su región para continuar con sus labores cotidianas, sin importarle qué pasará con los marchistas que lo acompañaron.

“Vi a Evo Morales como un comandante de un ejército, trae a su ejército al frente de batalla y se retira, eso produce inmediatamente la desmoralización de sus tropas y seguramente desconcierto lo que ha sucedido. Con estos antecedentes ¿Plantean llevar a cabo un bloqueo de carreteras? El hecho de traer tanta gente, dejarlos en la calle ¿Será posible que implementen un bloqueo de caminos? Habrá que esperar al primero de octubre para ver qué sucede, pero yo tengo dudas al respecto de que se pueda hacer llevar a cabo esta medida de protesta”, estimó.

En caso de que la medida de presión se haga efectiva, el analista consideró que solo se acatará en ciertos sectores, por ejemplo, en el trópico de Cochabamba donde tiene un apoyo mayoritario y en alguna región de La Paz.