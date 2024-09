Tren chocó contra un vehículo y dejó una conductora herida: “¡No escuchó al tren!”

La conductora no escuchó el paso del tren y la locomotora se llevó su vehículo.

Ligia Portillo







Fuente: Red Uno

La noche de este lunes, un accidente de tránsito en la Avenida Virgen de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz, dejó a una conductora gravemente herida. Un tren colisionó con un vehículo en movimiento, provocando múltiples lesiones a la mujer al mando del auto, quien fue evacuada a un hospital para recibir atención médica urgente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según testigos del accidente, la conductora del vehículo no escuchó la señal del tren y no pudo evitar el impacto. Un efectivo de la policía presente en el lugar relató: “Yo estaba escoltando el tren, hice parar a los motorizados, pero ella se metió. Muchos se creen ‘Rayo McQueen’, no estuvo atenta a las señales y se metió”. Otros testigos corroboraron esta versión, destacando la falta de atención de la conductora: “La señora no estuvo atenta a las señales” y “El tren se la llevó por delante”, señalaron.

El impacto fue significativo, y la mujer sufrió heridas múltiples. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y procedieron con su evacuación a un centro médico.

La situación ha generado una discusión sobre la importancia de respetar las señales de tránsito y las precauciones necesarias en cruces ferroviarios.