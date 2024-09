Trump dice que recibió «el balazo en la cabeza» por causa de lo que los demócratas afirman sobre él

Fuente: https://actualidad.rt.com

El expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump, especuló en el primer debate electoral con Kamala Harris, transmitido en directo este martes desde Filadelfia, que el «balazo en la cabeza» que recibió el pasado 13 de julio posiblemente haya sido «por causa de las cosas que dicen» los demócratas sobre él.

Particularmente, el exmandatario se refirió a las acusaciones del bando demócrata, que suele señalarlo como una amenaza para la democracia. Al contrario, en su opinión, «son ellos la amenaza para la democracia». Trump puso como argumento la falsa investigación de la presunta injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016, que «no fue a ninguna parte».

El tema fue abordado en medio de la disputa sobre el abuso político de la justicia, la práctica de «convertir en armas» las causas penales falsas.

PRESIDENT TRUMP: I probably took a bullet to the head because of the things that they say about me. They say I’m a threat to democracy — THEY’RE the threat to democracy! pic.twitter.com/QHhj3rL4Hd

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 11, 2024