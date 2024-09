«Tu tiempo se ha acabado»: Ministro de Justicia anuncia proceso penal contra Evo Morales

La jornada pasada inició desde Caracollo la movilización encabezada por Morales rumbo a la ciudad de La Paz; se registraron enfrentamientos en Vila Vila entre marchistas y arcistas que pretendían no dejar pasar a los manifestantes. Ahora, el Gobierno anunció acciones penales por intento de «golpe de Estado» y por los 13 heridos que rechazaron la marcha evista.

Ministro de Justicia, Iván Lima, y el expresidente Evo Morales.

La Paz, 18 de septiembre de 2024 (ANF).- El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que iniciarán un proceso penal contra el expresidente Evo Morales por las acciones delictivas que se registran en la denominada “Marcha para salvar Bolivia”; la autoridad advirtió que serán estratégicos para no incrementar el grado de violencia.

«Morales ha ido muy lejos en su delirio y más temprano que tarde tendrá que enfrentar las consecuencias de sus tropelías. El Gobierno –que no lo dude nadie– actuará con la Constitución en la mano y no permitirá que el pueblo sufra más dolor, más muerte y más luto por el trastorno de un sujeto que cree que está más allá de la Ley y que no tiene límites. ¡Evo Morales, tu tiempo se ha acabado!», advirtió el ministro de Justicia a través de sus redes sociales.

La jornada pasada inició desde Caracollo la movilización encabezada por Morales rumbo a la ciudad de La Paz. En la inauguración de la marcha, el exmandatario dijo que, en caso de que los jefes de Estado abandonen al pueblo, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, asumiría la presidencia. Sumado a eso, se registraron enfrentamientos en la comunidad de Vila Vila entre marchistas y arcistas que pretendían no dejar pasar a los manifestantes.

Ahora, el Gobierno anunció acciones penales por intento de «golpe de Estado» y por los 13 heridos que rechazaron la marcha evista.

«Primero, tenemos que llevar adelante los procesos penales de manera estratégica. Lo que tenemos que garantizarle al pueblo boliviano es que ninguna acción delictiva va a quedar en la impunidad, ese es un compromiso. Segundo, es que vamos a usar las armas del derecho con la pertinencia y la prudencia necesaria para no incrementar el grado de violencia que quiere Evo Morales. Sabemos de su afán de victimización y de cómo se pone a ocultar la mano luego de tirar la piedra. Tercero, el momento que iniciemos la acción penal por los delitos que se han cometido el día de hoy (ayer), ten la seguridad que vamos a incluir a Evo Morales», dijo Lima anoche en Cadena A.

Supuestamente, la protesta de Morales reclama soluciones a la crisis económica, investigación a casos de corrupción y cese a la división de las organizaciones sociales. Sin embargo, también se manifestó un rechazo a la posible inhabilitación del líder del Movimiento Al Socialismo para competir en las siguientes elecciones presidenciales.