Turquía: Una ‘influencer’ de 26 años se tira desde un apartamento de lujo

Fuente: https://actualidad.rt.com

Una ‘influencer’ turca, Kubra Aykut, se suicidó este lunes tras tirarse desde el quinto piso de un edificio de apartamentos de lujo en Estambul, reportan medios turcos.

Aykut, de 26 años, dejó una nota de suicidio en la que aseguró que lo hizo por su propia voluntad. Cuando los equipos médicos llegaron al lugar, Aykut ya había muerto.

«Salté por mi propia voluntad. Porque ya no quiero vivir más. […] He sido una buena persona con todos en mi vida. Pero yo no puedo ser buena conmigo misma. Vivir como una buena persona no me trajo nada. Sé egoísta en esta vida, entonces serás feliz», escribió la víctima en su nota de despedida. «Voy porque me quiero mucho y pienso en mí. Lo siento», concluyó Aykut.

El incidente se produjo después de que la ‘influencer’, con un millón de seguidores en TikTok y más de 200.000 en Instagram*, compartiera la publicación en la que se quejaba de que seguía perdiendo peso. «He reunido mis fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer, necesito ganar peso urgentemente», expresó.

Aykut se hizo famosa a nivel mundial por su video en el que se casó consigo misma al no haber podido «encontrar un novio digno», y viajó en un coche adornado con flores sosteniendo su ramo por la ventanilla. «Kubra era una persona parecida a un ángel. Estaba llena de vida. Se amaba mucho a sí misma, como fue escrito allí [en su nota], era buena con todos menos con ella misma», confesó su prima.

*Instagram pertenece a Meta, empresa prohibida en Rusia y reconocida como organización extremista.