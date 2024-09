Una gran huelga hotelera se extiende por Estados Unidos en el fin de semana del Día del Trabajo

Los paros iniciales afectan principalmente a hoteles de las cadenas Hilton, Marriott y Hyatt y están programados para durar tres días





Las huelgas afectan a 24 hoteles de EE.UU. con más de 23.000 habitaciones, según Unite Here. (REUTERS/Mike Blake/Imagen de archivo)

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

(c) 2024, The Washington Post

Fuente: infobae.com

Miles de trabajadores de hoteles de las principales ciudades del país abandonaron sus puestos de trabajo este domingo primero de septiembre por la mañana en una oleada de huelgas que se espera llegue rápidamente a otras ciudades de Estados Unidos.

Las huelgas iniciales, que afectan sobre todo a hoteles Hilton, Marriott y Hyatt, durarán tres días. Más de 10.000 trabajadores de hoteles de San Francisco, San José, San Diego, Honolulu, Kauai, Boston, Seattle y Greenwich, Connecticut, se declararon en huelga a primera hora del día. Las huelgas podrían extenderse el domingo o el lunes a otras comunidades, como New Haven, Connecticut, Baltimore y Oakland, California.

El paro amenaza con causar trastornos en un ajetreado fin de semana festivo. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha declarado que este año se espera que el Día del Trabajo sea el periodo de mayor afluencia de viajeros jamás registrado.

Los trabajadores en huelga claman por aumento salarial, más personal y menor carga laboral. (REUTERS/Mike Blake)

Hasta el domingo por la mañana, las huelgas habían afectado a 24 establecimientos con más de 23.000 habitaciones, según Unite Here, sindicato nacional de hostelería con más de 275.000 afiliados, la mayoría mujeres y personas afroamericanas.

El sindicato, que sufrió importantes pérdidas de afiliados durante el apogeo de la pandemia, afirma que sus trabajadores están en huelga para reclamar un aumento salarial, más personal y una reducción de la carga de trabajo.

El sindicato acusa a los hoteles de utilizar los cierres patronales de la época de los cohetes como pretexto para recortar gastos de forma permanente mediante el despido de empleados y la suspensión de los servicios a los huéspedes. El sindicato afirma que, como consecuencia de ello, sus afiliados han perdido ingresos y trabajo, y los que quedan soportan unas condiciones laborales “penosas”.

“Estoy en huelga porque necesito salarios más altos”, dijo Daniela Campusano, ama de llaves del Hilton’s Hampton Inn & Homewood Suites en el distrito Seaport de Boston, en una declaración el domingo. “Actualmente tengo dos empleos y trabajo unas 65 horas a la semana. Un trabajo debería ser suficiente”.

Unite Here sostiene que los recortes de la era covid han empeorado las condiciones laborales. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal/AP)

Unite Here está pidiendo a los huéspedes con reservas en hoteles con trabajadores en huelga que “cancelen su estancia inmediatamente” y “exijan un reembolso sin gastos de cancelación”.

Las empresas hoteleras dicen que están intentando cooperar con los miembros del sindicato.

Michael D’Angelo, un portavoz de Hyatt, dijo en un comunicado que la compañía “tiene una larga historia de cooperación con los sindicatos que representan a nuestros empleados” y está “decepcionado de que UNITE HERE ha optado por la huelga, mientras que Hyatt sigue dispuesto a negociar.”

Los hoteles tienen planes en marcha para “minimizar el impacto en las operaciones del hotel” relacionadas con las huelgas, dijo D’Angelo.

Hilton dijo que “hace todo lo posible para mantener una relación cooperativa y productiva” con el sindicato, y agregó que la cadena está “comprometida a negociar de buena fe para llegar a acuerdos justos y razonables.”

Marriott no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Unos 15.000 sindicalistas de 12 ciudades votaron en agosto a favor de autorizar la huelga, lo que podría desencadenar la mayor huelga hotelera de la historia de Estados Unidos si se suman trabajadores de más ciudades.

Unite Here afirma que la industria hotelera se ha descarrilado. (AP/Damian Dovarganes)

Los contratos sindicales que cubren a las amas de llaves, recepcionistas, botones, camareros de restaurante, cocineros, camareros y otros trabajadores en cada una de las ciudades expiraron en las semanas previas a la huelga, y las empresas y el sindicato seguían en un punto muerto a primera hora del domingo en las negociaciones contractuales.

“Estamos en huelga porque la industria hotelera se ha descarrilado”, dijo Gwen Mills, presidenta de Unite Here, en un comunicado el domingo por la mañana. “Los trabajadores no ganan lo suficiente para mantener a sus familias. Muchos ya no pueden permitirse vivir en las ciudades en las que reciben a sus huéspedes, y las penosas cargas de trabajo están destrozando sus cuerpos”.

El sindicato espera consolidar en 2023 los logros obtenidos en huelgas y amenazas de huelga. El verano pasado, miles de trabajadores de hoteles de Los Ángeles y alrededores participaron en huelgas rotatorias, consiguiendo salarios más altos y garantías de carga de trabajo más equitativas.

Y los trabajadores de los casinos de Detroit consiguieron un aumento salarial medio inmediato del 18% y una reducción de la carga de trabajo tras 47 días de huelga. En Nevada, el poderoso sindicato local consiguió las mayores conquistas en casi 90 años para unos 40.000 trabajadores de la hostelería, tras una mera amenaza de huelga.

Más de 10.000 trabajadores en ciudades como San Francisco, San José, San Diego, Honolulu, Kauai, Boston, Seattle y Greenwich se declararon en huelga. (REUTERS/ Carlos Barria)

Muchos hoteles estadounidenses han mantenido los recortes de la era covid, con menos personal, limpieza menos frecuente y menos opciones de comida y bebida, según el sindicato. El personal de los hoteles por habitación ocupada cayó un 13% de 2019 a 2022, dice.

Christian Carbajal, empleado del Hilton San Diego Bayfront desde hace 15 años, está entre los trabajadores en huelga el domingo. Durante la pandemia, el hotel cerró el departamento de servicio de habitaciones de Carbajal, transfiriéndolo a un puesto en el mercado de comida para llevar del hotel. Sin las propinas del servicio de habitaciones, dice Carbajal, gana unos 800 dólares menos al mes.

El recorte salarial le ha obligado a él, a su mujer y a sus dos hijos a mudarse con otros tres familiares a una casa más alejada del hotel. Él y su mujer también han adoptado horarios de trabajo alternos -él por la noche y ella durante el día- para evitar gastos de guardería.

“Nos empujan a la huelga porque no nos pagan lo justo”, dijo Carbajal, que gana 23 dólares la hora, a The Washington Post antes de que empezara la huelga. “Es malo que hayamos tenido que llegar tan lejos para conseguir mejores condiciones de trabajo, para sentirnos apreciados como alguien con tantos años de servicio.”