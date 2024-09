A denuncia del Ministerio de Gobierno, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz consideró que el expresidente Evo Morales incumplió de manera parcial la prohibición de propiciar bloqueos y cortes de circulación vial en las carreteras del país.

Así, conminó al jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) a cumplir la Resolución Constitucional 040/2024, del 16 de febrero de 2024, que le prohíbe llamar a bloqueos o “provocar intransitabilidad de carreteras” en el Estado Plurinacional.

Según la decisión a la que accedió La Razón, “en caso de desobedecer o incumplir la presente determinación, deben activarse todos los mecanismos legales exhortados al Ministerio de Gobierno y sea en coordinación con el Ministerio Público.

La disposición fue expedida este 18 de septiembre por los vocales de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz Rubén Ramírez (presidente), Carmiña Vera y Mery Herrera.

Notificación

El 12 de septiembre, a sabiendas de la convocatoria a la llamada “Marcha para salvar Bolivia” y a solicitud del abogado Miguel Jiménez, el Ministerio de Gobierno fue notificado sobre la Resolución Constitucional 040/2024, del 16 de febrero de 2024, a instancias del exdiputado Amilcar Barral.

Dicha resolución instruye al Ministerio de Gobierno tomar acciones necesarias “para garantizar que las vías, caminos y carreteras permanezcan habilitadas” y al Ministerio Público constituirse en los puntos de bloqueo para iniciar “acciones penales” contra Morales.

La acción también alcanza al dirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari de La Paz David Mamani, que lidera un bloqueo especialmente en la carretera al lago Titicaca. La protesta, instalada el lunes, demanda la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

A denuncia del Ministerio de Gobierno, la sala constitucional estableció “ha lugar la denuncia de incumplimiento de manera parcial” en contra de Morales.

Morales se retira

La mañana de este miércoles, Morales informó que decidió retirarse de la movilización iniciada el martes en Caracollo, Oruro, que recorre una de las calzadas de la doble vía Oruro-La Paz. “El Gobierno dice ‘Evo, Evo, Evo’. La marcha no es del Evo, es del pueblo. Tanto sataniza, penaliza y criminaliza a Evo, he decidido, en esta jornada, retirarme de la marcha. La marcha es del pueblo, no es del Evo”, afirmó el expresidente al inicio del segundo día de la marcha, en Panduro.

La mañana de este miércoles, el ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que Morales «ha ido muy lejos en su delirio y más temprano que tarde tendrá que enfrentar las consecuencias de sus tropelías».

«¡Evo Morales, tu tiempo se ha acabado!», sentenció la autoridad a través de sus redes sociales.

Villa Tunari

El 3 de septiembre, en el congreso convertido en ampliado, organizaciones sociales y la facción radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) decidieron una marcha contra el gobierno de Arce. El encuentro, llevado a cabo en Villa Tunari, determinó expulsar de las filas del partido a Arce y a Choquehuanca.

Además, el ampliado demandó una serie de reclamos, muchos relacionados con la situación de crisis económica, como la escasez de dólares y de combustibles. En relación a sus demandas políticas, exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la validación del congreso de Lauca Ñ, de octubre de 2023.

Dicho congreso, que declaró a Morales, “única candidato” del MAS para las elecciones generales de 2025, no fue registrado y sus resoluciones resultaron no reconocidas. Precisamente, el ampliado de Villa Tunari decidió garantizar la candidatura de Morales y preservar la sigla del MAS, ante, lo que consideró, intentos de su proscripción.

Mientras los bloqueos de Mamani no lograron extenderse más allá de la carretera a Copacabana, la marcha del MAS evista pretende llegar este miércoles a Lahuachaca, a 138 kilómetros al sur de La Paz.