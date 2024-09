Usher desactivó su perfil en X en medio del escándalo de Diddy y se defendió: «Hackearon mi cuenta»

Las publicaciones del artista desaparecieron de la red social horas después del arresto de Sean Combs





Usher desactivó su cuenta en X durante el arresto de Diddy, provocando especulaciones que el cantante desmintió (REUTERS/AP)

El pasado fin de semana, Diddy se mantuvo en tendencia en las redes sociales, especialmente X (anteriormente Twitter), debido a su arresto por cargos de tráfico sexual y crimen organizado, y la investigación judicial en curso en su contra.

A propósito de la controversia en torno al rapero, los usuarios notaron que Usher desactivó su cuenta en X por unas horas y comenzaron las especulaciones sobre posibles posts que lo involucrarían con el caso de Sean Combs.

Sin embargo, el cantante negó que se tratara de algo intencional. “Hackearon mi cuenta y maldita sea, ustedes se lo creyeron”, explicó mientras se alistaba para el siguiente show de su gira Past Present Future. “Nos vemos esta noche en Intuit Dom”.

Luego de la desactivación temporal de su cuenta en redes, el cantante aclaró haber sido víctima de un hackeo (X/@Usher)

Tras su más reciente concierto en Inglewood, California, el intérprete de éxitos como “Yeah!” y “Hey Daddy (Daddy’s Home)” no realizó declaraciones sobre el tema a la prensa, y su breve desaparición de las redes sociales aún provoca algunas interrogantes.

Como se recuerda, Combs fue mentor y tutor legal de Usher durante su adolescencia y, hasta la actualidad, se mantuvo como un amigo cercano. Entre los 14 y 15, el artista fue enviado a vivir a Nueva York durante un año bajo el cuidado de Diddy “para que conociera cómo era el estilo de vida”.

En 2016, dijo haber visto “cosas bastante locas y salvajes” durante una entrevista con The Howard Stern Show. “No sé si podría haber participado, porque incluso no entendía lo que estaba viendo”, respondió cuando el conductor del programa le preguntó si habían mujeres y orgías en la mansión.

En una entrevista, Usher recordó las extravagantes fiestas de Diddy durante su adolescencia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por otro lado, Usher admitió para Rolling Stone que Sean Combs le mostró “una mierda completamente nueva” en referencia a las fiestas sexuales que el productor y empresario organizaba en su lujosa residencia.

Y confesó: “Había chicas por todos lados. Podías abrir la puerta de una habitación y encontrar gente haciéndolo, o encontrar a muchas personas en una orgía. Nunca sabías lo que iba a pasar”.

“Había chicas por todos lados y […] gente haciéndolo», confesó Usher sobre las fiestas en la mansión de Sean Combs (REUTERS/AFP)

Recientemente también salieron a la luz pasadas entrevistas y videos de la figura de hip hop en los que se refería a sus extremas celebraciones en la mansión. Una de esas conversaciones ocurrió en 2002 para el programa de Conan O’Brien, donde Combs aseguró tener que cerrar con llave las puertas para mantener allí a las mujeres.

Ante la sorprendida mirada de O’Brien, abordó cuál es la fórmula de una fiesta exitosa para el rapero: “mujeres hermosas” y tener agua muy cerca, porque “si no tienen lo que necesitan, se irán”.

“Para mantenerlas, necesitas cerraduras en las puertas”, afirmó y, entre las risas del público, el presentador reconoció que el giro de la entrevista empezaba a tornarse “peligroso”. Y Combs añadió: “Es un poco pervertido”.

El caso de Sean “Diddy” Combs

Sean Diddy Combs fue detenido el pasado 16 de septiembre en un hotel de Nueva York tras ser demandado por tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coacción, y por ejercer el crimen organizado.

Posteriormente, la prensa estadounidense informó que el cantante se declaró no culpable de todas las acusaciones que pesan sobre él.

El abogado de Combs, Marc Agnifilo, expresó que trabajarán para que obtenga la libertad bajo fianza, ya que su cliente “está listo para luchar”, negando cualquier forma de coacción o crimen.

El abogado de Diddy asegura que lucharán por su libertad y niegan las acusaciones de tráfico sexual (REUTERS/Jane Rosenberg)

En los documentos judiciales, se detalla el presunto liderazgo de Sean Combs en una red criminal que se encargó de organizar las fiestas conocidas como “Freak Offs”.

En dichas reuniones sociales, el rapero habría coaccionado a víctimas bajo los efectos del alcohol y las drogas para que participaran en actos sexuales con trabajadores sexuales masculinos.

Actualmente, Diddy se encuentra bajo vigilancia por riesgo de suicidio, una medida que se determinó ante la posibilidad de acciones derivadas de “estado mental incierto” tras el shock por el arresto.