Viceministro dice que los que no tienen sustento técnico no asistirán a la mesa para tratar el Censo; La Paz ratifica que no irá

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, señaló que los que no tienen argumento técnico seguro no asistirán a la reunión con el INE, fijada para este lunes. Por su parte, La Paz adelantó que no asistirá y pedirá una reunión bilateral

[Foto: ABI] / La reunión técnica es este lunes con personal del INE y alcaldes y gobernadores, dijo el viceministro Álvaro Ruíz

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, confirmó que este lunes a las 14:00 se realizará la reunión técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Censo. Remarcó que el encuentro es con autoridades subnacionales tanto gobernadores como alcaldes y está destinado a resolver dudas técnicas.







"Cuando tú tienes dudas técnicas puedes ir hoy lunes a aclararlas, pero cuando no tienes argumentos técnicos pues seguro no vas a ir", sostuvo Ruiz a tiempo de asegurar que no tiene el dato de qué autoridades confirmaron su asistencia.

No obstante, el municipio de La Paz adelantó este lunes en la mañana que no asistirán. Además, cuestionó que al menos 10 de las 21 respuestas que les envió el INE sobre el Censo son incompletas. La secretaria municipal de Planificación de La Paz, María Del Carmen Rocabado, indicó que, en la mayoría de las respuestas, el INE indicó que entregarán resultados o posibles respuestas en el segundo semestre del 2025. Ante ello, indicó que esta situación da pie a preocupación pues considera que se trata preguntas simples que se pueden responder de forma inmediata. Añadió que, por ejemplo, en una pregunta se consultó al INE cuál es la evidencia por la que afirman que 200.000 personas salieron de La Paz y El Alto previo al Censo. Ante ello, aseguró que les respondieron es que vean los medios de comunicación. Remarcó que todas las respuestas entregadas por el INE fueron muy básicas, "solo por cumplir". Ante esta situación, descartó que la Alcaldía de la Paz asista al encuentro de este lunes y pedirá una reunión bilateral con el INE.