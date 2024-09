Villegas: «Estamos muy felices, porque intentamos jugar bien»

El estratega de La Verde destacó la presencia de jugadores Sub 20 y Sub 23.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

El estratega de La Verde, Óscar Villegas, aseguró que el histórico resultado conseguido ayer en Chile, donde la Selección Boliviana obtuvo una victoria de visitante después de 31 años, se debe a los cambios que implementó desde su llegada al cuerpo técnico.

«Antes de armar el equipo no lo sabía, pero me lo han dicho al final, que hemos jugado con dos jugadores Sub 20 y cuatro jugadores Sub 23; eso es lo que queríamos hacer, es lo que hemos pretendido todo el tiempo para iniciar un recambio con la Selección. Gracias a Dios esto está siendo acompañado con resultados», afirmó Villegas en contacto con Que No Me Pierda.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Destacó que el encuentro de la pasada jornada le dejó con sentimientos encontrados, debido a la lesión de Carlos Lampe.

«Estamos muy felices, porque intentamos jugar bien, primordialmente. Cuando me preguntaban qué esperaba de este partido, lo dije; intentar jugar bien y, a partir de ello, poder conseguir un resultado. Dentro de lo triste, estamos viendo la lesión de Carlos que nos ha dolido muchísimo, que ha sido una ruptura de ligamentos del tendón de Aquiles y lo lamentamos, pero demasiado porque él se quedará acá (en Chile) y será operado probablemente en estos días, pero él se queda; hemos hablado con el ‘largo’ y estamos con él, pero totalmente», agregó.