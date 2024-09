Vuelve la calma a Wilstermann: retoman prácticas después de cinco días de paro

Fuente: lostiempos.com

Uno de los capitanes del Aviador, Santiago Echeverría, explicó que el compromiso de la directiva es que ayer por la tarde se les cancele un 20 por ciento de abril, monto con el que se llegaba a cubrir el 90 por ciento del sueldo de la mayoría y quedaban ocho jugadores con un 40 por ciento pagado.

El compromiso de la dirigencia además es que la siguiente semana se completará al 100 por ciento del sueldo de abril.

“Decidimos volver a entrenar, claramente no es lo que pedimos, pero regresamos al trabajo. La semana que viene esperamos que se nos cumpla el pago para completar el mes de abril. Si no se cumple esta parte, claramente tomaremos medidas, veremos cuáles son. Nos volveremos a juntar como grupo. Esto no es de uno ni de dos, es de 35 jugadores que toman una decisión como grupo”, dijo Echeverría, sin querer ahondar en cuáles podrían ser esas medidas.

Echeverría también negó que se estaría pidiendo que se les pague un mes más de sueldo antes de la reanudación del campeonato.

“Lo del mes más no es cierto. Sólo pedimos que se nos completen el mes de abril, de ahí una vez que se nos pague exigiremos lo que sigue. No pedimos más nada”, señaló Echeverría.

El plantel sostuvo ayer una reunión junto con el cuerpo técnico, para después determinar regresar a los entrenamientos.

El equipo trabajó en las canchas de arena del club San Martín, en la zona de Chiquicollo, al noroeste de la ciudad de Cochabamba, en una práctica dedicada sobre todo al tema físico.

Echeverría sostuvo que el equipo está bien físicamente, porque como jugadores no dejaron de entrenarse, pese a que estaban en paro.

El grupo más grande de los futbolistas se reunieron para trabajar en una cancha sintética durante los días que asumieron la medida de presión.

En cuanto a la comunicación con la dirigencia, Echeverría dejó en claro que están en “plena comunicación con ellos (dirigentes), no hay ningún corto circuito”.

El director técnico de Wilstermann, Eduardo Villegas, tendrá poco menos de una semana para preparar al plantel rumbo a la reanudación del campeonato.