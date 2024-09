¿Vuelve la «vieja» Copa Davis? Todos los detalles del formato que se aplicará desde 2025

Las federaciones de tenis manifestaron su preocupación por los costos del esquema actual, que no llegan a cubrir los gastos de los equipos que participan del certamen. El Congreso de la ITF de octubre será clave





Juan Martín del Potro en el duelo final de la Copa Davis 2016 ante Croacia. Aquel año, Argentina rompió su secuencia de finales perdidas y obtuvo la primera Ensaladera de Plata de la historia. (AP)

Es sabido que el formato actual de competición de la Copa Davis no tuvo la mejor recepción por parte del público. La innovación traída por el Grupo Kosmos del ex futbolista Gerard Piqué y que en principio contó con el visto bueno de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por su siglas en inglés) no solo provocó el rechazo de los hinchas, sino que también las federaciones de los distintos países participantes se desencantaron con el paso del tiempo.

Aquella iniciativa reunió el 70 por ciento de los votos por parte de las entidades rectoras del tenis que integran la ITF, además de una conformidad generalizada de los tenistas del circuito. En las últimas horas, trascendió que desde 2025 la puja por la Ensaladera de Plata será un mix entre el tradicional esquema y el actual.

El sábado pasado, la Selección Argentina de Tenis YPF clasificó en Manchester al Final 8 que se disputará en Málaga, entre el 19 y 24 de noviembre. La conquista se produjo después de cosechar una derrota (ante Canadá) y dos triunfos (Gran Bretaña y Finlandia), lo que ubicó a los conducidos por Guillermo Coria en la segunda plaza del Grupo D.

La Selección Argentina de Tenis YPF celebra la clasificación a las finales de la Copa Davis tras el triunfo 3-0 ante Finlandia (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Esa primera fase final es la que dejará de realizarse con el formato vigente desde 2019. La Copa Davis, de esa manera, recuperará a partir de los octavos de final el histórico enfrentamiento mano a mano entre dos países, uno de ellos como anfitrión del cruce. Los cinco partidos de cada serie se definirán al mejor de tres sets. Los ocho ganadores pasarán sí a lo que se mantendrá de la configuración actual: un Final 8 que se desarrollará en la ciudad china de Zhuhai.

El Presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, y el tesorero, Ignacio Uzquiza, se reunieron en Manchester con David Haggerty, titular de la ITF. Los delegados de la AAT mantuvieron una cordial reunión y le manifestaron al dirigente su preocupación por la abrupta disminución de los premios que reciben las federaciones.

El equipo de Canadá que se consagró en la Copa Davis de 2022 con el formato actual de competición. REUTERS/Jon Nazca

En el caso de la entidad nacional, el dinero recibido por participar de la fase de grupos en Inglaterra apenas alcanzó para cubrir los gastos básicos de la expedición. Para países como Argentina, no contar con la localía, por ejemplo, hace que las opciones de recaudar fondos sean más complejas aún. La distancia es un elemento crucial para las federaciones sudamericanas, tan distantes de las sedes elegidas en este 2024 para la fase de grupos: Bolonia, Italia; Manchester, Inglaterra; Valencia, España; y Zhuhai, China.

El cambio de formato quedará rubricado el próximo octubre, cuando las autoridades de la ITF celebren el Congreso anual de la Federación en Hong Kong. En caso de confirmarse, el calendario de 2025, según publicó el diario británico The Times, quedaría de la siguiente manera: