WhatsApp lanza nueva función para bloquear mensajes de cuentas desconocidas

Seguro que alguna vez te ha pasado: recibes un mensaje en WhatsApp de un número que no conoces. Tal vez sea un spam, alguna promoción sospechosa o, peor aún, un intento de phishing. Justo cuando pensabas que no había más formas de protegerte, ¡WhatsApp nos sorprende con una nueva funcionalidad! Y ojo, porque esta vez se trata de un bloqueador de mensajes provenientes de cuentas desconocidas. ¿Suena bien, no?

Lo cierto es que esta es la tercera gran mejora en privacidad avanzada que la app introduce este año. Parece que Meta, la compañía detrás de WhatsApp, está realmente empeñada en hacer de esta aplicación una de las más seguras del mercado. Pero, ¿cómo funciona esta nueva herramienta y qué tan útil puede ser en nuestro día a día?

¿Qué hace esta nueva función?

La idea detrás de esta función es bastante sencilla. Cuando activas el bloqueador de mensajes de cuentas desconocidas, WhatsApp automáticamente filtra mensajes de números que no tienes guardados en tus contactos. Pero, y aquí viene lo interesante, no es que bloquee todos los mensajes. Solo entra en acción cuando el volumen de mensajes recibidos desde cuentas no guardadas es excesivo. Así que, si alguien que no conoces te manda un mensaje para hacer una consulta legítima, este no desaparecerá por arte de magia.

Esto se debe a que el verdadero objetivo de la función es proteger tu dispositivo de spam automatizado. Imagínate, por ejemplo, que de un momento a otro empiezas a recibir docenas de mensajes extraños, llenos de links sospechosos o textos repetitivos. Estos mensajes no solo son molestos, sino que pueden ralentizar el rendimiento de tu dispositivo, especialmente si no tienes un smartphone de última generación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

¿Cómo se activa?

Aquí es donde muchos se perderán. Esta nueva característica está disponible solo para los usuarios de la versión beta de WhatsApp en Android (por ahora). Si eres uno de los afortunados que tienen acceso a las actualizaciones en prueba, deberás dirigirte a Configuración > Privacidad > Avanzado y buscar la opción de «Bloquear mensajes de cuentas desconocidas».

Y si te preguntas, ¿por qué no está habilitada por defecto? Bueno, supongo que Meta quiere asegurarse de que los usuarios se sientan cómodos con la idea antes de activarlo automáticamente para todos. Después de todo, no a todos les gusta que una app tome decisiones por ellos.

¿Por qué es importante?

Las mejoras en privacidad no son solo una moda pasajera; son una necesidad. Hoy en día, pasamos más tiempo pegados a nuestros teléfonos de lo que quisiéramos admitir. Esto nos convierte en blanco fácil para ataques de spam, intentos de estafa y otros riesgos digitales. Este tipo de funciones no solo nos ahorran tiempo y molestias, sino que pueden evitar consecuencias mayores como el robo de datos.

Además, al bloquear de manera automática mensajes de origen sospechoso, también se reduce la carga sobre el dispositivo, mejorando así su rendimiento. Recuerdo una vez que un amigo me comentó que su teléfono comenzó a volverse lento después de recibir un montón de mensajes spam… ¡Al final resultó ser una estafa en la que le intentaban robar el acceso a su cuenta! Con esta nueva funcionalidad de WhatsApp, situaciones así pueden evitarse con más facilidad.

Otros cambios recientes en WhatsApp

Si sigues de cerca las novedades en tecnología, como hacemos en WWWhatsnew.com, te habrás dado cuenta de que WhatsApp ha estado bastante activo últimamente. En los últimos meses, han introducido nuevas opciones para proteger la dirección IP de los usuarios durante las llamadas y han mejorado la manera en la que se muestran los enlaces compartidos para evitar que terceros puedan rastrear tus movimientos en línea.

Por otro lado, están desarrollando una función que permitirá a los usuarios elegir sus temas favoritos para personalizar sus chats. Imagina que un día quieres que tu fondo de chat se vea como una playa tropical y al siguiente como un entorno futurista. ¡Esa opción podría estar disponible muy pronto!

Otra curiosidad interesante es que están considerando la idea de dejar que mencionemos a amigos en nuestras actualizaciones de estado, al estilo de lo que ya se puede hacer en Instagram o Facebook. Parece que WhatsApp está empeñado en fusionar lo mejor de todas las plataformas bajo un solo techo.

¿Cuándo llegará esta función para todos?

No te preocupes si todavía no la tienes. Según lo que se sabe, el bloqueador de mensajes de cuentas desconocidas irá llegando poco a poco a más usuarios. Por ahora está en fase de pruebas, pero no sería raro que en unas semanas o meses se active para todos los dispositivos Android y, eventualmente, para iOS.

Hasta entonces, la mejor recomendación es estar siempre atento a las actualizaciones. Nunca sabes qué nueva funcionalidad interesante puede traerte la próxima versión. Y, si eres de los que ya la tienen, ¡dale una oportunidad y prueba cómo funciona!