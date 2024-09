“Ya no tengo ganas de vivir”, aseguró la madre de Odalys, a 7 meses de su desaparición

La madre de Odalys vive una angustiante espera, solo quiere que le entreguen el cuerpo de su hija, para que pueda descansar en paz.

Ligia Portillo







Fuente: Red Uno

A siete meses de la desaparición de Odalys Vaquiata, la madre de la víctima llora de impotencia, indica que sólo quiere saber dónde está el cuerpo de su hija. Manifiesta que ya no tiene ganas de vivir, y que solamente continúa luchando por su nieto.

“Estoy cansada es una agonía, un calvario que sufro todas las noches y días (…) Duermo llorando, despierto con la esperanza de que tal vez este día sepa de mi hija, quizás hoy tenga suerte. ¡Yo sólo quiero a mi hija!”, dijo en medio de lágrimas la mamá de Odalys, Mabel Quispe.

La madre de Joel P. este sábado cumplió tres meses de detención preventiva, ahora su defensa legal exige que salga en libertad. El dolor es tan profundo que, para Mabel, ya no importa si salen libres o no, en su mente lo único que quiere saber es “¿Dónde está su hija?”

“Me levanto todas las mañanas y digo: ‘Dios mío, apiádate de mí, solo quiero su cuerpo para darle cristiana sepultura (…) Ya no me importa si ellos están detenidos, si hay justicia o no, yo quiero a mi hija, sólo quiero que se acabe mi dolor», pide.

Cada día ora por encontrar a Odalys, mientras debe cuidar a su nieto, quien hasta la fecha no sabe que su madre falleció. “Él me ve en la cama y llora, me dice porque estás así mamá, tú también ya no vas a volver igual que mi mamá Odalys. Lo miro y le dijo voy a ir a trabajar, el me responde ‘no quiero nada’, debo decirle que es para comprar sus juguitos (…) Me parte el corazón porque me dice tomaré agua, pero no vayas a trabajar, no me dejes”, cuenta.

Mabel Quispe asegura que no puede con el dolor. “La única razón por la que sigo viva es por mi nieto, sólo por él me levanto todos los días”, cuenta con en medio de lágrimas.