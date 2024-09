“Yo sé que Vargas se dio cuenta que me había pasado algo grave”: La entrevista de Lampe con Olé de Argentina

Fuente: https://elpais.bo

El arquero de Bolivia se rompió el tendón de Aquiles luego de un pase atrás de un compañero, lo cual le facilitó a Eduardo Vargas, delantero de Chile, convertir el 1 a 1 de la Roja. Hubo varios cuestionamientos al atacante trasandino y Olé (diario argentino) conversó con el arquero, todavía internado en un hospital de Santiago, tras una intervención quirúrgica.

-Se sabe que pasarás un mínimo de seis meses sin jugar. ¿Cómo estás anímicamente y cuándo volvés a La Paz?

-La verdad que muy bien, hoy empecé a hacer una recuperación… No quise perder ni un día. Todavía no sé cuándo voy a volver a Bolivia, quizá me quede un par de día más, para que me revise el doctor, y después regrese.

-¿Te llamó Vargas?

-No me llamó ni me envió un mensaje. Pero tampoco es que él me haya lesionado, me lo hice solo. Sucedió tal cual como lo vieron, yo queriendo dar un pase, no pude darlo. Se me inmovilizó, me tuve que tirar al piso. Es la primera vez que me lesiono en mi carrera. Ahí ni atinás a agarrar la pelota, hice un control bueno y se me abre una línea de pase, justamente al central que me la pasó. Controlé, apoyo el pie derecho y sentí el latigazo, levanté la mano para que sepan la magnitud.

-En una radio española dijiste que hubo justicia divina porque al poco de reanudar Bolivia metió el 2 a 1. ¿De esto debemos interpretar que le reprochás algo a Vargas? Gareca dijo que él podía haber pensado que fue un resbalón…

-No le reprocho nada porque imaginate que no haga el gol, iba a tener muchas críticas. Ellos sentían la presión del partido, por más que no haya estado a full el estadio, se sentía la presión, por los resultados anteriores. Yo sé que él se dio cuenta que me había pasado algo grave. Yo estoy por dar un pase, me caigo y levanto la mano, es notorio. Un jugador sabe cuándo un colega se lesiona grave dentro de la cancha. Desde lejos lo podés ver como resbalón, como dijo Ricardo, como otra cosa. Pero él estaba muy cerca, sé que se dio cuenta de mi gravedad, y quizá escuchó, porque sonó fuertísimo, fue un latigazo y se oyó en el momento. Yo sabía que me rompí el tendón de Aquiles. Apenas ingresaron los médicos, me preguntaron qué me había pasado y yo les dije «me rompí el tendón».

-¿Sí creés que el festejo de Vargas con el corazón estuvo de más?

-No, porque no lo gritó, ni lo festejó. Hizo el corazón para su esposa, seguramente. Pero yo sentí que no lo gritó eufóricamente porque sabía lo que me había pasado.

-¿Pero hubieses preferido que te llamara?

-No me fijo en eso, he recibido tanto apoyo de tanta gente que ni conozco… Estoy muy agradecido, son cosas que te levantan el ánimo, te hacen sentir bien. Me he caracterizado por tratar de ser buen colega, buena persona y hacer todo lo mejor posible. Quizá por eso me ha escrito mucha gente que ni conozco y no sé ni cómo consiguieron mi teléfono.

-Vos fuiste parte de Boca. ¿Te llamó alguien?

-Me han escrito varios ex compañeros, pero no pude leer todos mis mensajes, tengo 400 para ver. Con el último que hablé fue con Leo Jara. Seguro que algún otro me escribió, ahora voy a chequear quiénes fueron.

-Si la situación hubiese sido inversa, que un compañero tuyo tuviera una chance de gol porque el arquero rival se lesionó, ¿vos hubieses preferido que lo meta?

-Si es un compañero mío, prefiero que la tire afuera porque no corresponde la jugada.