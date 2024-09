El gerente de Contratos de Exportación de Gas Natural de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Claros, aseguró este jueves que Bolivia cuenta con gas para los próximos 5 o 10 años, sin contar el descubrimiento de Mayaya, en La Paz, que posee un potencial de 1,7 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas.

“Si no se hiciera nada de exploración y nos quedáramos con los campos que tenemos al día de hoy, tranquilamente tendríamos para 5 o 10 años antes de pensar en que pudiera faltar gas, pero esa no es la situación. Hubo descubrimientos y van a ser puestos en producción en 3 a 4 años. Por lo tanto, no hay forma de que vayamos a tener problemas con el consumo del mercado interno”, afirmó en radio Panamericana.

Claros detalló que en la actualidad Bolivia produce 33 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), de los cuales entre 13 y 14 MMmcd demanda el mercado interno y el resto es destinado a la exportación, “un excedente exportable de alrededor de 18 a 19 millones de metros cúbicos día”.

“Si bien tenemos una declinación, lo que va a ocurrir en los próximos años es que tal vez el volumen exportable va a ir rebajando, pero el consumo en el mercado interno siempre va a estar garantizado”, aseguró.

La autoridad recordó que en un plazo de hasta 4 años se incorporará nueva producción, a partir del megacampo Mayaya, descubierto por la estatal petrolera. YPFB descubrió en el pozo 1.7 TCF y para agilizar su producción se realizará la perforación de los pozos Mayaya Centro – X2, Mayaya Centro-X3 y Suapi – X1 IE.

Claros destacó que no “es un campo, sino el descubrimiento de toda una nueva cuenca que va a abrir un horizonte exploratorio bastante amplio y con resultados importantes”.

“Si bien está en una zona no tradicional y va a tardar un poco más de tiempo el poder llevar la producción, estamos hablando de 3, 4 años, en el peor de los casos, pero se está acelerando toda esta actividad, justamente en el entendido de que tenemos que arreglar esta declinación en nuestros campos actualmente”, explicó.

Claros afirmó que, a pesar de la finalización del contrato con Argentina los “ingresos brutos que recibe el país y YPFB no tendrán diferencia”.

Todo ese volumen que demandaba Argentina “ya tiene otro mercado de destino, que es el mercado brasilero, con distintos clientes, y tienen precios iguales o mejores que los que nos pagaba el mercado argentino”, aseguró según un reporte de ABI.

“En ingresos brutos no va a haber ninguna diferencia, solamente está cambiando el mercado. Para nosotros, es indistinto si el gas se vende en Argentina o si se vende en Brasil. La idea es monetizarlo a precios de exportación, a precios que sean competitivos. Por lo tanto, para nosotros es indistinto”, insistió.

La Razón publicó el miércoles, con base en información de medios argentinos, que casi medio mes antes de la fecha ya pactada para el corte anticipado del contrato de compra-venta de gas natural entre YPFB y Enarsa, los despachos desde Bolivia cesaron, marcando así el fin de las ventas del energético a Argentina tras 19 años.