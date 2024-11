269 urbanizaciones en el limbo por conflicto entre Achocalla y El Alto

Como medida cautelar, el TCP ordenó que Achocalla deje de intervenir administrativamente en el territorio en conflicto, hasta el fin del proceso interpuesto.

Por Leny Chuquimia

Un total de 269 urbanizaciones están en el limbo, en medio de los conflictos limítrofes entre los municipios de Achocalla y El Alto. Una medida cautelar emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha determinado que el primero paralice toda acción administrativa en estas zonas mientras un proceso de nulidad interpuesto por el segundo avance.

Ante la determinación, comunarios y autoridades de Achocalla llegaron hasta las puertas del TCP para pedir se revoque la medida. Sostienen que si le quitan la competencia al municipio, centenares de familias quedarán sin atención de servicios.

Desde la urbe alteña, la respuesta es clara. “Específicamente con Achocalla, El Alto tiene límites en dos distritos, el D-8 y el D-10. Achocalla aprueba planimetrías, empadrona y cobra impuestos a urbanizaciones que están en jurisdicción de El Alto. Porque está ejerciendo competencia en territorio que no es suyo, el municipio presentó un recurso de nulidad”, sostiene el jefe de la Unidad de Límites de la Alcaldía de El Alto, Hico Valeriano Patti.

269 urbanizaciones

El Alto tiene 14 distritos, 10 urbanos y cuatro rurales. Amachuma se encuentra en uno de los últimos, precisamente en el D-10. Aunque las urbanizaciones van creciendo a toda marcha, en su territorio aún prima la actividad agropecuaria.

El D-10 y el D-8 son los distritos alteños que colindan con el D-10 y el D-9 de Achocalla, respectivamente. En las franjas limítrofes de estos distritos se asentaron centenares de urbanizaciones, en una jurisdicción que hoy se disputa entre ambos municipios.

Según un proceso presentado por el municipio de El Alto ante el TCP, las planimetrías de 269 urbanizaciones fueron aprobadas por Achocalla, pese a que una demarcación del Instituto Geográfico Militar (IGM) señala que el territorio es alteño. Documento que, dicho sea de paso, no es tomado como válido por Achocalla.

“Sus técnicos plantean que dentro de ese territorio límite estarían ubicadas las 269 urbanizaciones, de las cuales han solicitado que se suspenda la competencia del Alcalde y del Concejo de Achocalla. Eso es absurdo, no pueden existir 269 dentro de ese espacio”, sostuvo la abogada de Achocalla en el caso, Betzabé Torres Vargas.

“No estoy seguro de la cifra, pero son varias”, sostiene un vendedor de lotes para una nueva urbanización en Parcopata. La situación no es muy ajena en Amachuma.

A escasos 15 minutos de caminata desde la Subalcaldía del D-10 de El Alto, en Amachuma, se visualizan cuatro letreros de venta de lotes para distintas urbanizaciones, todas muy cercanas entre sí.

Apenas se ve un anuncio, otro se levanta detrás de él. Todos afirman tener papeles al día, con folio real y minuta, inscritos en la Alcaldía de Achocalla.

Al tener los papeles aprobados en ese municipio también tributan ahí, porque -a decir de los mismos propietarios- los impuestos son menores. Los servicios llegan entremezclados desde ambas alcaldías; en medio del conflicto atienden obras, alumbrado, infraestructura educativa y de salud, etc.

El origen del problema

“El tema se debe aclarar conforme las normas y en este tema entre El Alto y Achocalla hay cosas que se deben aclarar”, sostiene Valeriano, desde la Unidad de Límites de El Alto.

Este municipio se ubica en el oeste del país, en la meseta altiplánica y tiene una superficie de 387,56 kilómetros cuadrados. Fue creado en el marco de la Ley 628 del 6 de marzo de 1985, como la cuarta sección municipal de la provincia Murillo del departamento de La Paz. Su rango de ciudad le fue dado el 26 de septiembre de 1988 con la Ley 1014.

En el caso de Achocalla, su creación data de 1947, con una ley que ordena la creación de la segunda y tercera sección municipal de la provincia. Sin embargo, pese a ser más antigua, la norma no establece a Achocalla como municipio, sino como un cantón de la tercera sección.

A diferencia de El Alto, no cuenta con una ley que la ponga en rango de ciudad ni que le dé una delimitación. Y es que El Alto, al ser la urbe más joven del país, nació con la mayoría de los documentos que otras ciudades y municipios no, como la Ley 2337 de 12 de marzo de 2002 de Delimitación de El Alto, o el decreto supremo anexo a la ley que enlista todas las urbanizaciones y comunidades de esta urbe.

Si bien nació con los papeles necesarios, esto no evitó que hubiera errores y que se generen las disputas limítrofes.

“Es que su ley se hizo sobre planimetría y no en campo, por eso hay el error. No hay un mapa, solo hay una lista de urbanizaciones y comunidades. No hay un informe del Instituto Geográfico Militar (IGM), por lo tanto no está en vigencia. Instamos a la Alcaldesa que el trabajo esté en definir los límites, pero en concordancia, para no afectar a la población. Así definiríamos este problema que se está prolongando ya por 22 años”, sostiene la directora de Límites de Achocalla, Adelaida Vino.