Cacerolazo en protesta por la subida de precios de los productos de la canasta familiar

La protesta se suma a una serie de reclamos sociales que han ido ganando fuerza en las últimas semanas, a medida que la inflación y la escasez de productos básicos aumentan la tensión en el país en medio de los bloqueos organizados por sectores afines a Evo Morales.

eju.tv /Video: Tele Estrella

La Paz.- Golpeando ollas vacías con cucharones y alzando carteles que dicen “Alto al alza de precios de la canasta familiar”, un grupo de manifestantes se congregó frente a la alcaldía quemada de la ciudad de El Alto para exigir al gobierno de Luis Arce que tome medidas urgentes ante la creciente crisis económica que afecta al país.

Los manifestantes, en su mayoría mujeres, expresaron su frustración y desesperación por la falta de respuesta del Ejecutivo ante el aumento de precios de los productos de primera necesidad y el desabastecimiento de combustibles, problemas que han agravado las condiciones de vida de algunas familias.

“Ya no tengo dinero, si este gobierno ya no puede gobernar, que dé un paso atrás como Carlos Mesa”, declaró una de las mujeres que sostenía una olla vacía en señal de protesta. “Nosotras vamos a sacar a Bolivia adelante. Acá estamos madres solteras. Muchas migraron al Brasil, Argentina, pero estamos nosotras aquí en Bolivia que vivimos día a día. Duele que no tengamos ni para comer”, añadió visiblemente emocionada.

Durante la protesta, los manifestantes lanzaron al suelo fotografías del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, acto seguido las pisotearon en una clara muestra de descontento. Este gesto simbolizó el repudio por lo que consideran una falta de atención del gobierno a las necesidades urgentes de la población.

