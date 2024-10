5 razones por las que el nuevo Infinix Zero 40 es el smartphone ideal para vloggers y creadores de contenido

Infinix, la marca de tecnología móvil que se caracteriza por sus diseños innovadores y rendimiento excepcional, presenta en Bolivia el nuevo ZERO 40 4G, un smartphone especialmente diseñado para vloggers y creadores de contenido. Con características que facilitan la grabación de videos de alta calidad y herramientas que permiten editar y compartir contenido de manera sencilla, el ZERO 40 4G se posiciona como el aliado perfecto para quienes desean llevar su producción de videos al siguiente nivel. A continuación, te presentamos cinco razones por las que el ZERO 40 4G es la mejor opción para vloggers:

Grabación de video ultraestable con estabilización óptica mejorada

El ZERO 40 4G cuenta con un sistema de cámaras optimizado para vlogging. Su cámara principal de 108MP está equipada con estabilización óptica mejorada (OIS), lo que permite a los usuarios capturar videos con movimientos fluidos y sin desenfoque, incluso al grabar en situaciones de acción. Esto asegura que cada toma sea clara y estable, lo cual es ideal para quienes graban mientras caminan o se desplazan. Además, su cámara frontal de 50MP garantiza selfies y videos en alta resolución con colores vivos y detalles excepcionales, perfecto para hacer transmisiones en vivo o grabar vlogs personales.

Pantalla AMOLED de 6.67” con protección corning Gorilla Glass y 120Hz de frecuencia de actualización

La pantalla de 120Hz del ZERO 40 4G no solo ofrece una experiencia visual excepcional, sino que también es perfecta para la edición de video en el propio smartphone. Con una tasa de refresco alta, el desplazamiento a través de clips y la revisión de tomas se siente fluido y preciso, facilitando la selección y edición de contenido directamente en el dispositivo. Además, la protección Corning Gorilla Glass garantiza que el equipo se mantenga seguro y resistente durante las grabaciones en exteriores.

Almacenamiento amplio para todo tu contenido de video

Con 512GB de almacenamiento interno, el ZERO 40 4G brinda el espacio necesario para guardar horas de grabaciones de alta resolución, clips editados y proyectos en curso. Ya no tendrás que preocuparte por quedarte sin espacio cuando grabes múltiples tomas para tu vlog. Además, su RAM expandible de hasta 16GB permite ejecutar aplicaciones de edición de video sin problemas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Modos de cámara exclusivos para creadores de contenido

El ZERO 40 4G incluye modos de cámara especialmente diseñados para vloggers, como el Modo Retrato de Video y el Modo Super Noche, que te permiten grabar contenido con un aspecto profesional en diferentes condiciones de luz. Estas características hacen del ZERO 40 4G una herramienta completa para capturar videos de alta calidad.

Compatibilidad en tiempo real con GoPro: graba y controla cada toma

El ZERO 40 4G es el primer smartphone del mercado compatible con GoPro para proyección en tiempo real, lo que permite a los vloggers ver directamente en la pantalla del teléfono lo que está captando la cámara de la GoPro. Esta integración es perfecta para quienes desean grabar contenido de aventura, deportes o lifestyle, ya que pueden controlar sus tomas y ajustes al instante, asegurando que cada ángulo y momento sean capturados de manera precisa y profesional.

Con estas características, el ZERO 40 4G se posiciona como una de las mejores opciones para vloggers en el mercado boliviano y está disponible en las principales tiendas del país desde $249, este modelo redefine la experiencia de grabación para creadores de contenido que buscan destacar con sus videos.

https://www.infinixmobility.com/bo/

https://www.instagram.com/infinix.bolivia/

https://www.tiktok.com/@infinix.bolivia

https://www.facebook.com/InfinixBolivia