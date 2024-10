50 Cent criticó a Sean «Diddy» Combs en medio de sus problemas legales: «Lo estuve diciendo por 10 años»

La rivalidad entre ambos inició con el lanzamiento del diss track “The Bomb” en 2006, donde se acusa a Combs de participar en el asesinato de The Notorious B.I.G.

50 Cent explica por qué ha criticado a Diddy durante años y reflexiona sobre las recientes acusaciones contra el magnate (REUTERS)

El rapero 50 Cent defendió su decisión de criticar públicamente a Sean Diddy Combs a lo largo de los años, en medio de los recientes problemas legales del magnate de la música.

En una entrevista exclusiva con People, el cantante de 49 años, cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson, habló sobre Combs y sus presuntas conductas antes de ser acusado de tráfico sexual, extorsión y transporte para participar en la prostitución.

A mediados de septiembre, el productor y empresario fue arrestado en un hotel de Manhattan, Nueva York. Cabe destacar que Diddy se ha declarado inocente de los cargos.

“Parece que estoy haciendo cosas extremadamente escandalosas, pero no lo he hecho. Realmente es solo que estoy diciendo lo que he estado diciendo durante 10 años”, dijo 50 Cent al hablar sobre cómo se burlaba de la vida de Sean Combs durante los conciertos y en las redes sociales antes de los recientes problemas legales del artista.

En una entrevista con People, el cantante justifica sus críticas a Diddy en el contexto de las nuevas demandas legales (Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports)

“Ahora se está volviendo más evidente en las noticias con el asunto de Puffy, pero aparte de eso, digo: ‘Oye, es solo mi perspectiva porque me he mantenido alejado de eso todo el tiempo, porque este no es mi estilo’”, agregó.

50 Cent y Sean Diddy Combs comenzaron a tener una disputa después del lanzamiento del diss track de 2006 “The Bomb”, en el que 50 Cent acusó al otro rapero de tener algo que ver con el asesinato de The Notorious B.I.G. en 1997. Se sabe que Combs negó estas acusaciones.

Desde entonces, los dos han ido y venido el uno con el otro, con la tensión aumentando a medida que ambos representaban marcas rivales de vodka.

Tras el arresto de Combs, se anunció que 50 Cent, a través de su productora G-Unit Film & Television, está realizando un documental sobre las acusaciones contra el desacreditado magnate.

50 Cent está trabajando en un documental sobre Combs, resaltando las acusaciones de agresión sexual (EFE/Paul Buck)

“Esta es una historia con un impacto humano significativo. Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los clips vistos hasta ahora”, dijeron 50 Cent y la directora Alexandria Stapleton en un comunicado a People.

“Si bien las acusaciones son perturbadoras, instamos a todos a recordar que la historia de Sean Combs no es la historia completa del hip hop y su cultura. Nuestro objetivo es asegurarnos de que las acciones individuales no opaquen las contribuciones más amplias de la cultura”, sostuvieron.

El documental, titulado Diddy Do It?, se centrará en las acusaciones contra Sean Combs y los ingresos de la serie ayudarán a respaldar a los sobrevivientes de agresión sexual.

Cassie Ventura presentó una demanda contra Sean Combs, acusándolo de abuso y violación durante su relación de 10 años; el caso fue resuelto rápidamente (Video de vigilancia obtenido por CNN)

La caída en desgracia de Diddy se produjo en noviembre de 2023 cuando su exnovia, Casandra Cassie Ventura, lo demandó por violarla y abusar de ella durante su relación de 10 años. El músico de rap negó las acusaciones y resolvieron la demanda al día siguiente.

Sin embargo, Combs fue atrapado en su propia mentira en mayo de 2024 cuando se publicó un video del rapero agrediendo brutalmente a Cassie en un hotel en 2016, lo que lo obligó a emitir una disculpa pública. Desde entonces, otras personas denunciaron agresiones por parte de Sean Combs.

Sean Combs, conocido como Diddy, se enfrenta a graves cargos, entre ellos tráfico sexual y extorsión, declarando su inocencia mientras el caso avanza en tribunales (REUTERS/Steve Marcus)

Diddy enfrenta cientos de denuncias

Los abogados de más de 120 presuntas víctimas de agresión sexual anunciaron que presentarán demandas contra el rapero Sean Diddy Combs el próximo mes.

Las acusaciones abarcan un período de 20 años y los ataques habrían ocurrido en diversos lugares, incluyendo audiciones, fiestas y residencias privadas.

Los abogados afirman haber recibido más de tres mil denuncias en solo 10 días, de las cuales han podido corroborar y considerar creíbles más de 120 casos.

Tras nuevas denuncias, Diddy enfrenta más de 120 acusaciones de agresión, lo que intensifica la atención sobre su figura en el mundo del espectáculo (REUTERS/Shannon Stapleton)

Además de agresión sexual, también se acusará a Combs de repartir sustancias para perpetrar el abuso, encarcelamiento falso, difusión de grabaciones de video y abuso sexual de menores.