Abogado de Evo se incomoda y genera un impasse con periodista ante una pregunta por el caso estupro

«No tiene que decirse en ese tono»: Abogado de Evo se incomoda tras pregunta

Vladimir Ochoa, parte del equipo jurídico del MAS, se refirió a la investigación por el caso estupro, que realiza la Fiscalía de Tarija en contra de Evo Morales.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

Vladimir Ochoa, parte del equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS), negó que sea atribución del Ministerio Público una nueva convocatoria a investigados por el caso estupro, en Tarija, que se le sigue a su defendido, Evo Morales, e intentó ‘corregir’ el tono en que se planteó la pregunta.

«Yo creo que no tendría que decirse en el tono que usted lo dijo y le voy a aclarar», afirmó Ochoa en referencia a la consulta de Cecilia Bellido, en Que No Me Pierda.

Al ser nuevamente cuestionado, respondió: «Ese es la fórmula correcta, le voy a explicar porqué digo que no. Se ha interpuesto estos recursos porque consideramos que se está violentando un derecho, es decir, el debido proceso. Entonces, si bien nos han rechazado con el juez en la primera instancia, esta tiene que resolverse en la segunda instancia. Entonces, hasta que no se resuelva en la segunda instancia, lo ideal y lo correcto es que no se proceda», dijo.