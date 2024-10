ABT afirma que bloqueadores de San José de Chiquitos rechazaron instalar mesas de diálogo

Por su parte, los protestantes aseguraron que la medida de presión fue instalada en la ruta Bioceánica es indefinida. Piden a la ABT y al INRA una pronta solución a estas problemáticas mediante una reunión en el lugar.

El municipio de San José de Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz, inició un bloqueo indefinido de la carretera Bioceánica como medida de presión para exigir soluciones ante la crisis ambiental que afecta a la región. Los movilizados demandan acciones efectivas para frenar los incendios forestales y los avasallamientos en su territorio, problemáticas que, según los comunarios, se han agudizado a lo largo de los años.

En un contacto con el programa El Mañanero, Franz Valdez Iraola, director General de Manejos de Bosques y Tierra (ABT), explicó que la institución ha tomado medidas en respuesta a estas preocupaciones. Según Valdez, la ABT ha implementado procesos penales y administrativos contra responsables de quemas ilegales en propiedades privadas y comunidades de la zona. “Tenemos quince procesos en curso en San José de Chiquitos y estamos comprometidos en sancionar según la ley”, declaró el funcionario.

“En el tema de avasallamiento, nosotros en ese sentido perdemos el tema de competencia, ellos prácticamente demandan desmontes ilegales y avasallamientos a una área protegida declarada por una ley departamental que está bajo la administración del Gobernación de Santa Cruz, nosotros cuando salió su voto resolutivo en fecha 24 de octubre de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó, llamando a unas mesas de diálogos para explicar la situación de estos desmontes, avasallamientos, autoridades de la ABT y del INRA, nuestro director ejecutivo inmediatamente se hace presente el día 25 de octubre solicitando instalar inmediatamente las mesas de diálogo para no llegar a esta situaciones donde perjudican al país y a toda una región”, agregó.

Al mismo tiempo Valdez afirmó que “estas personas no quisieron atender a nuestro director ejecutivo, no quisieron instalar las mesas de diálogo, condicionándolo a que es la fecha que ellos establezcan y condicionándolo a que también tiene que estar el INRA, el día lunes mi persona se hace presente a estas mesas de diálogo con la fecha que ellos ponen, me hago presente con todo el poder de decisión para explicar la situación de Santa Cruz la vieja que no existen desmontes, que no existen autorización de desmontes emitidas por parte de la ABT, tanto en esta área protegida departamental como un área protegida municipal de recarga hídrica Elio Montenegro que ha sido declarada en 2013”.

El director de la ABT, Valdez, explicó que acudió a una reunión con toda la intención de prevenir conflictos en San José de Chiquitos, pero los protestantes rehusaron instalar las mesas de diálogo sin la presencia del INRA. Valdez expresó su frustración por esta condición, que bloquea soluciones a los problemas planteados, y denunció que un dirigente de la región difundió información falsa, afirmando que la ABT autorizó desmontes en ciertas áreas. Esta acusación, según Valdez, es maliciosa y difamatoria, pues la ABT no ha otorgado tales permisos.

Por otra parte, el conflicto por los avasallamientos y desmontes ilegales en áreas protegidas ha escalado debido a la exigencia de la participación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en las mesas de diálogo. A pesar de los esfuerzos de la ABT para facilitar reuniones de conciliación, representantes indígenas, como Ernesto Barba Masabí, Cacique General de San José de Chiquitos, acusan al Gobierno de no atender los reclamos de la comunidad. “Hemos agotado todas las vías legales, pero nunca se nos ha dado respuesta. Este bloqueo es nuestra única opción”, afirmó Barba.