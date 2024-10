Adepor rechaza bloqueos y afirma que el 80% de la seguridad alimentaria está en riesgo

La Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz señaló que los bloqueos están poniendo en riesgo el suministro de carne de cerdo en el país.

Charles Muñoz Flores







Fuente: Red Uno

La Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor) emitió una fuerte advertencia sobre el riesgo que enfrentan los productores y el abastecimiento de carne de cerdo en el país debido a los continuos bloqueos. En entrevista con el programa El Mañanero, Jorge Méndez, presidente de Adepor, describió el impacto crítico que esta situación está generando en la productiva.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Somos productores de cerdo y vendemos la mitad de nuestra producción en Santa Cruz y la otra mitad en el interior del país, pero hoy día no podemos hacer nuestro trabajo porque no hay camiones, no hay carreteras para transportar el maíz, la soja y el sorgo necesario para la fabricación del alimento balanceado de nuestros animales”, detalló Méndez. Además, señaló que la situación afecta el envío de carne de cerdo a departamentos como Cochabamba, La Paz, Tarija y Potosí, que dependen de Santa Cruz para su suministro.

Méndez también advirtió sobre el efecto de esta paralización en las granjas porcinas, que comienzan a sobresaturarse de animales debido a la falta de comercialización. “El mercado se sobresatura de animales y ese es un verdadero problema; los bloqueos destruyen nuestro sistema de comercialización”, puntualizó. Asimismo, recordó que Santa Cruz produce el 80% de los alimentos que consume el pueblo boliviano, por lo que la seguridad alimentaria está en riesgo.

Más allá de los bloqueos, Méndez destacó otros desafíos que enfrenta el sector productivo, como la falta de dólares, combustible y seguridad jurídica. “Este año nos va a faltar maíz, soja, falta todo. Hay que ser un productor héroe para producir en estas condiciones”, enfatizó.